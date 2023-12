TV namigi: Miklavžev koncert, Ni je več in Divje korenine

Nedelja, 3. decembra

31. Dobrodelni Miklavžev koncert (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2023. Vodita: Ula Furlan in Nik Škrlec. Konc. 105 min.

Dobrodelni Miklavžev koncert, tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary kluba Ljubljana in Rotary Districta 1912 Slovenija, bo letos potekal že enaintridesetič. Zbrana sredstva bodo namenili slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.

Na koncertu bodo nastopili Nina Strnad, Tilen Artač, Nuša Derenda, Ditka&band, Bossa de Novo, King Foo, Urban Lutman, Jure Počkaj, Evelin in Valerij Greblo, Nikola Pajanović, Tjaša Fajdiga, Domen Križaj, Mešani pevski zbor Danica, Godalni kvartet družine Babnik, Borut Bučar, Meta Fajdiga, Neli in Karmen Zidar Kos ter zasedbe RTV Slovenija.

Nina Strnad, Tilen Artač, Nuša Derenda, Ditka&band, Bossa de Novo, King Foo, Urban Lutman, Jure Počkaj, Evelin in Valerij Greblo, Nikola Pajanović, Tjaša Fajdiga, Domen Križaj, Mešani pevski zbor Danica, Godalni kvartet družine Babnik, Borut Bučar, Meta Fajdiga, Neli in Karmen Zidar Kos ter zasedbe RTV Slovenija – Simfonični orkester, Big Band ter Mladinski in Otroški zbor. Dirigenti Mojca Lavrenčič, Rok Golob in Tadej Tomšič.

Dobrodelna številka: 01 472 00 11, SMS-donacije s ključnima besedama MIKLAVZ5 in MIKLAVZ10 na 1919.

Divje korenine (Premiera): TV SLO 1 ob 15.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Külön falka. Madž., 2021. Režija: Hajni Kis. Igrajo: Gusztáv Dietz, Zorka Horváth, Kati Andai, Réka Babócsai, Dániel Baki. Drama. 95 min.

Divje korenine. Foto TVS

Mišičnjak Tibor se po izpustitvi iz zapora zaposli kot varnostnik v diskoklubu. Preteklost hoče pozabiti, a ta ga vseeno izsledi. Njegova odtujena 12-letna hči Niki, ki živi pri starih starših, ga na skrivaj poišče in zaloti ravno v trenutku, ko Tibor zopet zliva svoj bes nad obiskovalcem kluba. Babica ji prepove srečevanje z neznancem, pa četudi je njen oče. Tudi Tibor se poskuša znebiti deklice, saj ji bo v življenju bolje brez njega. A trmasta Niki, ki išče svoje mesto na svetu, hoče spoznati svoje korenine. Tiborju sledi in z njim počasi vzpostavi odnos. Odkrije tudi, kaj se je zgodilo z njeno mamo.

Film je prejel več festivalskih nagrad, med drugim za najboljši film po izboru občinstva in žirije na mednarodnem festivalu Riviera.

Ni je več: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Gone Girl. ZDA, 2014. Režija: David Fincher. Igrajo: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon. Drama. 180 min.

Ko se srečata žanrska knjižna uspešnica in eden najbolj perfekcionističnih režiserjev, je jasno, da bo nastalo nekaj velikega. In Ni je več je res ena stilistično najbolj dovršenih kriminalk sodobnega časa, ki jo še obogatita temačen humor in odlična igra.

Ko Amy Dunne na dan pete obletnice zakona izgine, je njen mož Nick ves iz sebe in takoj organizira iskalno akcijo. A pod drobnogledom javnosti in policije se začne kazati, da njun zakon ni bil popoln. Ko se izkaže, da je bila marsikatera Nickova izjava laž, postane glavni osumljenec za izginotje.