TV namigi: Mož, ki je preveč videl, Sleparja in Preverjeno

Torek, 26. januarja



Mož, ki je preveč videl: TV SLO 1 ob 20.50



Sleparja: Kino ob 20.00

Sleparja Foto Pro Plus

Preverjeno: POP TV ob 22.10

Preverjeno Foto Tina Horvat

Britanski dokumentarni film je pripoved o življenju in delu Borisa Pahorja, izjemnega tržaškega pisatelja in enega najbolj prevajanih slovenskih avtorjev, ki ga je že v otroštvu zaznamovalo sovraštvo – požig slovenskega Narodnega doma.Film prinaša Pahorjevo pričevanje o odraščanju v fašistični Italiji in boju zoper nacizem ter o brutalni izkušnji internacije v koncentracijskih taboriščih Dachau, Bergen-Belsen in Natzweiler-Struthof.Roy in Frank sta mojstra prevar. Roy je stari maček, Frank pa njegov varovanec. Njuno partnerstvo je kar uspešno, saj se vedno najde kakšen naivnež.A Royevo zasebno življenje je že druga zgodba. Najraje se zadržuje v zaprtih prostorih, obseden je s čistočo, nenehno kadi, vse bolj je osamljen in zdi se mu, da izgublja tla pod nogami. Ker zaradi psihičnih težav začne trpeti tudi delo, se zateče po pomoč k psihiatru. Potem ga usoda združi še z najstniško hčerko Angelo, ki je navdušena nad njegovimi sumljivimi posli.Naredili so pregled ukrepov, ki jih je sprejemala vlada, da bi zajezila epidemijo. Na prvi pogled je bilo včasih videti, kot da vlada ne ve, kaj bi, ukrepi so se spreminjali čez noč ali še hitreje. Marsikateri ukrep je videti nepotreben ali preoster.Marsikoga je že razveselilo pismo, da je zadel glavno nagrado, običajno gre za znesek okoli 30 tisoč evrov. Seveda to nikoli ne drži. Raziskovali so, kdo stoji za tem?Vse več je poročil, da ima, ne glede na leta, veliko ljudi različne zdravstvene težave še tedne ali celo mesece po prebolelem covidu 19. Za kakšne težave gre?