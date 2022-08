TV namigi: Najlepši deček, Junakova vrnitev in Adam

Nedelja, 14. avgusta

Najlepši deček na svetu

Världens vackraste pojke. Šved., 2021. Režija: Kristina Lindström, Kristian Petri. Dok. film. 100 min.

Leta 1971 je znameniti italijanski režiser Luchino Visconti ob svetovni premieri svojega filma Smrt v Benetkah dečka v vlogi Tadzia, takrat komaj najstnika, razglasil za najlepšega dečka na svetu. Danes senca tega poimenovanja še vedno obremenjuje življenje Björna Andrésena. Visconti je bil navdušen nad dečkovim naravnim šarmom in zunanjo lepoto, a ni pokazal niti najmanjšega interesa, da bi ranljivega najstnika zavaroval pred pastmi slave in pred predatorskimi akterji sveta zabave.

Film je dramatična pripoved o ceni lepote, pa tudi o potrebi po bližini in ljubezni ter o praznini, ki nepopravljivo zazija, ko skrb za otroka, za človeka umanjka.

Junakova vrnitev: TV SLO 1 ob 15.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Le retour du héros. Fr., 2018. Režija: Laurent Tirard. Igrajo: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Christophe Montenez. Kom. 95 min.

Junakova vrnitev Foto Tv Slo

Francija, 1809. Stotnika Neuvilla pozovejo na fronto. Njegova zaročenka Pauline je ob njegovem odhodu strta. Njena sestra Elizabeth se odloči, da ji bo pomagala z majhno prevaro; v imenu sestrinega zaročenca Neuvilla ji piše ljubezenska pisma, katerih namen je, da Pauline potolaži. Zadeve se na videz umirijo, potem pa se Neuville nenadoma pojavi na posestvu …

Adam: POP TV ob 22.30

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Adam. ZDA, 2020. Režija: Michael Uppendahl. Igrajo: Aaron Paul, Lena Olin, Tom Berenger, Celia Weston, Michael Weston, Jeff Daniels, Shannon Lucio. Rom. film. 110 min.

Adam Foto Pro Plus

V filmu, posnetem po resnični zgodbi, spremljamo hipotekarnega posrednika Adama Niskarja, ki ima vse: uspešno kariero, ljubečo družino in dobre prijatelje. Ko ga šef v službi nagradi z napredovanjem, se zdi samemu sebi nepremagljiv.

Toda Adamovo življenje se za vedno spremeni, ko doživi tragično nesrečo in postane tetraplegik. Ko se zbudi iz kome, pade v depresijo in nima nobenega upanja za svetlo prihodnost, dokler v njegovo življenje ne vstopi simpatična medicinska sestra in mu pokaže, da njegovega življenja ni konec, ampak se je šele začelo.