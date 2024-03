TV namigi: najprej večerja in poroka, nato še Elena in Helene

Ponedeljek, 4. marca

Poroka na prvi pogled (Premiera): Planet TV ob 21.10

Slo., 2024. Resn. šov. 75 min.

Poroka na prvi pogled se v tretji sezoni vrača z novimi pari, ki iščejo ljubezen, in novimi strokovnjaki, ki jim bodo pri tem pomagali. Ženinom in nevestam, ki se bodo prvič videli šele na poročni dan, nato pa pred kamerami nadaljevali svojo skupno zgodbo, bodo ovire pomagali premagovati trije strokovnjaki za partnerske odnose.

Psihologa Timoteja Strnada gledalci že poznajo iz prvih dveh sezon, ekipi pa se bosta pridružili publicistka Sonja Javornik in partnerska terapevtka Špela Gornik. Pokazali bodo tudi sam postopek izbire kandidatov. Ženine in neveste bomo spremljali na njihov zadnji brezskrbni večer, ko so se dobili na fantovščini oziroma dekliščini. Za romantiko pa bo poskrbela prva poroka ...

Kot prva izmed šestih parov se bosta poročila postavni Marko, ki je v Slovenijo pred leti prišel iz Srbije, in svetlolasa Sara, ki na videz deluje krhko, ampak ima tudi svojo divjo plat, saj uživa na motorju.

Večerja za 5 (Premiera): Planet TV ob 20.00

Slo., 2024. Resn. šov. 70 min.

Tonka Zadnikar, Večerja za 5. Foto Planet TV

V prvem tednu kulinaričnega potepanja se odpravljajo na Gorenjsko, kjer bo gostiteljica Tonka Zadnikar, 77-letna gorska kuharica, znana po svojem kulinaričnem talentu in izjemni fizični kondiciji. Tonka, ki jo največkrat najdemo na idiličnem Vršiču, bo za goste pripravila večer, poln tradicije, iznajdljivosti in okusov, ki jih lahko ponudi le narava.

Med gosti bodo Urban, lončar in pisatelj, Katica, izkušena kuharica in mentorica, Savitri, bolničarka in ljubiteljica kristalov, ter Domen, ustvarjalec videovsebin, ki živi za nove izkušnje. Ta mladenič pa skriva še eno igrivo skrivnost, ki jo bodo razkrili ob koncu večera. Med večerjo bodo gledalci priča izmenjavi neverjetnih zgodb, smehu in morda celo solzam, ko bodo gostje delili svoje življenjske izkušnje.

Režim (Premiera): HBO ob 20.00

The Regime. VB, 2024. 1/6. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough, Hugh Grant, Martha Plimpton. Miniserija. 60 min.

Režim, Foto HBO

Kate Winslet je kanclerka izmišljene evropske avtokracije. Njena Elena Vernham je mešanica njenega lika iz Razcepljenih in prismuknjene Florence Foster Jenkins (in ja, tudi poje enako slabo).

Elena je obsedena od tega, da bi ji škodila pretirana vlaga v zraku, ki bi povzročila plesen in jo spravila pod rušo, enako kot menda njenega očeta. Ki pa pravzaprav ni pod rušo. Njegovo truplo je na ogled pod steklenim pokrovom krste in Eleno moti, da so se mu po enem letu na obrazu začeli kazati madeži. »Zakaj pa vendar obstaja kozmetika,« potoži možu, ki ga je dobila podobno kot oblast. Preprosto mu je ukazala, naj zapusti svojo prejšnjo družino in jo zaprosi za roko. In natančno to je storil, in zdaj o tem ponosno pripoveduje ameriški delegaciji, ki je prišla na obisk, ker jih zanima pridobivanje kobalta, ki ga Elenini državi očitno ne manjka.

A zdaj v zgodbo vstopi korporal Herbert Zubak in postane njen zaupnik. »Ti si nihče,« mu reče Elena. »To ni žalitev, ampak dejstvo. Kar pomeni, da ti lahko zaupam.« A ko njegov vpliv postaja čedalje večji, državo doletijo čedalje večji pretresi ...

Če se zdi opis serije precej bizaren, je to zato, ker je natančno taka videti tudi serija. Mešanica absurda, aluzij na trde diktature, afektirane igre in abotnih likov se najprej zdi samo groteskna, a človek zasluti, da tam zadaj tiči nekaj več in da bo režiser Stephen Frears to znal pripeljati na površje.

Helene (Premiera): TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Helene. Fin., 2020. Režija: Antti Jokinen. Igrajo: Laura Birn, Johannes Holopainen, Krista Kosonen, Pirkko Saisio. Bio. film. 115 min.

Helene. Foto TVS

Film prikazuje življenje najbolj priznane finske slikarke Helene Schjerfbeck (1862–1946) med letoma 1915 in 1923. Helene z ostarelo mamo živi na podeželju. Od zadnje razstave je minilo več let, vendar kljub temu ni prenehala slikati, saj je to njena strast. Trgovec z umetninami po naključju odkrije 159 Heleninih slik in želi organizirati samostojno razstavo.

Dogodki, ki sledijo, prinesejo tudi najpomembnejši trenutek v njenem samotnem življenju, to je srečanje z amaterskim slikarjem Einarjem Reuterjem, ki je velik občudovalec Helenine umetnosti. Einar postane Helenin zaupnik, hkrati pa neuresničena ljubezen.