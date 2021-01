TV namigi: Naravnost fantastično, Nočni ptič in Dian Fossey

SOBOTA, 23. JANUARJA



Naravnost fantastično: Planet TV ob 19.45



Nočni ptič: TV SLO 1 ob 22.10

Dian Fossey: Skrivnosti v megli: Gorilje dekle: National Geographic ob 22.55

Jennifer Saunders in Joanna Lumley sta po mnogih letih priljubljene angleške komične serije posneli celovečerni prvenec.Edina Monsoon in Patsy Stone še vedno sijeta od blišča in glamurja, živita na veliki nogi in na veliko zapravljata: vrstijo se nakupovanje in zabave v nočnih klubih najbolj modernih londonskih kotičkov. A potem ko na izjemno razkošni večerni zabavi po nesreči pahneta Kate Moss v Temzo ter pritegneta pozornost medijev in policije, se morata nenadoma skrivati pred paparaci, ki ju vztrajno zasledujejo. Brez ficka pobegneta francosko riviero ...Ponoči, ko Los Angeles spi, s hitrimi avtomobili, dragimi kamerami in policijskimi radijskimi postajami oborožene ekipe krožijo po mestu v želji po dobri zgodbi. Ti svobodnjaki, znani kot nočni kroniki, iščejo nesreče, požare, umore in druge nezgode v upanju, da bodo reportaže prodali lokalnim TV-postajam. Brezposelni Louis Bloom v tem prepozna odlično karierno priložnost.Jake Gyllenhaal in Riz Ahmed sta se na vlogi pripravila tako, da sta se v Los Angelesu pridružila resničnim nočnim kronikom in jih spremljala med njihovim delom.Dian Fossey je legendarna osebnost v gibanju za ohranitev divjih živali, pionirka in vizionarka, zaslužna za rešitev gorskih goril pred izumrtjem. Vendar je njena zgodba večplastna. Nakopala si je veliko sovražnikov in ko so jo surovo umorili, je bil seznam ljudi, ki so ji želeli smrt, zelo dolg.Trideset let pozneje njeno življenje in smrt še vedno obdaja veliko skrivnosti.