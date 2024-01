TV namigi: Natascha Kampusch o ječi, akcija z Angelino in komedija z Jennifer

Nedelja, 14. januarja

Natascha Kampusch: Življenje v ječi (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Natascha Kampusch: A Lifetime In Prison. Dan., 2022. Režija: Nicole Nielsen Horanyi. Dok. film. 95 min.

Natascho Kampusch so ugrabili pri 10 letih. 3096 dni je bila ujeta v hiši na obrobju Dunaja, zaprta v ječi, tri metre pod zemljo. Njena betonska celica je imela samo pet kvadratnih metrov in ni imela okna, bila pa je tudi zvočno izolirana.

Njen ugrabitelj Wolfgang Přiklopil jo je poskušal zlomiti z odtegovanjem hrane, mrazom in samovoljnim prižiganjem ter ugašanjem luči. Grozil ji je, da jo bo ubil, če bi prekršila njegova pravila.

Ko je Nataschi 23. avgusta 2006, po osmih letih ujetništva, uspelo zbežati, je upala, da se bo vrnila v pravičen svet, poln razumevanja, toda mnogi njeni zgodbi niso verjeli.

Tisti, ki mi želijo smrt (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Those Who Wish Me Dead. ZDA, 2021. Režija: Taylor Sheridan. Igrajo: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little, Jon Bernthal, Aidan Gillen. Akc. film. 115 min.

Tisti, ki mi želijo smrt. Foto Pop TV

Gasilka Hannah (Angelijna Jolie) še vedno ni prebolela tragičnega dogodka, ko pred nekaj leti ni mogla preprečiti smrti treh mladih, ki so kampirali v gozdu, hkrati pa je v požaru umrl njen kolega gasilec. Boleče spomine skuša potlačiti z načrtnim nastavljanjem nevarnim situacijam ter se predaja samoti na vrhu opazovalnega stolpa sredi divjine.

Nekega dne tako najde prestrašenega 12-letnika. Fant je umazan od krvi in travmatiziran, saj je ravno izgubil očeta, hkrati pa je tudi sam v nevarnosti. Skupaj se odpravita na beg pred neusmiljenima najetima morilcema.

Učinkovit, a na trenutke sentimentalen triler, so rekli kritiki.

Punca za vse (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

No Hard Feelings. ZDA, 2023. Režija: Gene Stupnitsky. Igrajo: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick, Natalie Morales. Kom. 100 min.

Punca za vse. Foto HBO

Nekega večera sta se Jennifer Lawrence ter režiser in soscenarist filma Gene Stupnitsky pogovarjala o tem, da bi želela delati skupaj, Jennifer pa ga je vprašala, ali ima že kako novo idejo. Povedal ji je, da sta dva od producentov pozneje posnetega filma naletela na objavo mame, ki je želela najti žensko, ki bi zapeljala njenega sina in ga iz neizkušenega in sramežljivega srednješolca preobrazila v samozavestnega študenta. Ženska, ki bi bila pripravljena to storiti, bi zaslužila lepo vsoto denarja. Jennifer je bruhnila v smeh in dejala: »Z veseljem bom prebrala, kakšen scenarij bo nastal iz tega.«

Tako je Jennifer postala Maddie, mladenka, ki ji grozi, da bo zaradi dolgov izgubila hišo pokojne mame, potem pa zagleda oglas, v katerem preveč zaščitniška starša za dobro plačilo iščeta žensko, ki bi zapeljala njunega sramežljivega sina. Ker bi to lahko rešilo njene finančne težave, se Maddie odpravi na misijo »reševanja« negotovega mladeniča, a kot se rado zgodi v tovrstnih filmih, na koncu morda tudi on reši njo.