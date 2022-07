TV namigi: Nedolžnost, Kibernetski vojščaki in Akademija ZZS

Torek, 5. julija

Nedolžnost: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 4. (od 5)

La inocencia. Špa., 2019. Režija: Lucía Alemany. Igrajo: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued, Estelle Orient. Drama. 100 min.

Najstnica Lis uživa brezskrbno poletje s prijateljicami, medtem ko ji starši pridigajo, da se v tem prelomnem življenjskem obdobju vede preveč neodgovorno. A Lis ne more poslušati staršev, saj se je na smrt zaljubila v fanta, ki ga mora zaradi obrekljive soseščine skrivati pred njimi in prijatelji.

Nekega dne Lis zanosi in ne ve, kaj naj stori. Nesrečni dogodek zbliža hčer z materjo in očetom, ki ji pomagata prebroditi eno od največjih kriz v njenem življenju.

Novi kitajski kibernetski vojščaki: TV SLO 1 ob 21.00

Les nouveaux soldats de la Chine. Fr., 2022. Režija: Thomas Lafarge, Rémi Labed. Dokumentarna oddaja. 55 min.

Novi kitajski kibernetski vojščaki Foto Tv Slo

Leta 2014 je James Comey, direktor ameriškega Zveznega preiskovalnega urada, izjavil, da obstajajo le velika podjetja, v katera so Kitajci že vdrli, in podjetja, ki tega pač še ne vedo. Zaradi naraščajoče kitajske grožnje kibernetski varnosti so ZDA, Velika Britanija in Avstralija Huaweiu tudi prepovedale ali omejile dostop do omrežja 5G.

Dokumentarna oddaja se osredotoči na vznik ameriško-kitajske kibernetske vojne v začetku novega tisočletja in na krajo poslovnih skrivnosti velikim ameriškim in evropskim podjetjem. Strokovnjaki iz ZDA in Evrope razkrivajo razsežnosti kitajskih kibernetskih vdorov.

Slavnostna akademija ob 30. obletnici Zdravniške zbornice Slovenije: TV SLO 2 ob 22. 25

Slo., 2022. Posn. 85 min.

Prof. dr. Bojana Beović Foto Uroš Hočevar

Zdravniška zbornica Slovenije je s Slavnostno akademijo obeležila 130 let od začetkov organiziranja zdravništva in 30 let ustanovitve organizacije v današnji obliki. Na dogodku so zdravniki in zobozdravniki predstavili svoje poglede na prihodnost, strahove in preizkušnje ter trenutke svojega dela tako v najtežjih pogojih epidemije kot na odpravah tropske medicine v Afriko.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Bojana Beović je v imenu organizacije iz rok predsednika republike Boruta Pahorja prejela visoko državno odlikovanje Red za zasluge z besedami: »V dobrem stoletju so se menjale države, sistemi in glavna mesta, vloga zdravnikov je ostala nespremenjena.«