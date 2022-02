TV namigi: Neonacisti, Večopravilnost in Truplo

Torek, 15. februarja

Neonacisti in skrajni desničarji v Nemčiji: TV SLO 1 ob 21.25

Germany's Neo-Nazis And The Far Right. ZDA, 2021. Režija: Evan Williams. Dok. odd. 55 min.

Skrajna desnica in njihovi napadi na Jude in priseljence so se v Nemčiji močno okrepili. Neonacisti so se infiltrirali tudi v nemško policijo in vojsko.

Na spletu se srečujejo v več sto različnih skupinah, kjer kličejo k nasilju. Po gozdovih se urijo na pravih vojaških vajah. Sodišča pa jim velikokrat niso kos, saj oblasti ne obvladajo ne spletnih orodij ne jezika, ki ga neonacisti uporabljajo.

Večopravilnost – koliko zmoremo početi hkrati: TV SLO 2 ob 20.05

Multitasking: Wie viel geht gleichzeitig? Nem., 2021. Režija: Katrin Kramer. Dok. film. 60 min.

Ali lahko človeški možgani res obvladajo več nalog hkrati? Dokumentarna oddaja razkriva, da so ljudje sposobni večopravilnosti le v omejenem obsegu.

Opravljanje več nalog hkrati lahko dolgoročno celo škoduje našim možganom in zmanjša njihovo zmogljivost. Kako torej ravnati v delovnem okolju in pri vsakodnevnih opravkih, da bi bili učinkoviti in bi ohranili zdravje?

Truplo: Kanal A ob 20.00

Slo., 2018. 1. del. Režija: Luka Štigl. Igrajo: Ivan Godnič, Jan Hrušovar, Jan Kok, Vesna Kuzmič, Edin Latić. TV-serija. 30 min.

Kriminalna zgodba se vrti okrog skrivnostnega trupla in petih glavnih likov, ki z obilico črnega humorja in slenga na svojevrsten način pred gledalca postavlja pet različnih zgodb.

Rdeča nit serije je vprašanje, kako je truplo sploh postalo truplo. Pripovedi se med seboj razlikujejo, dejstva pa precej nasprotujejo. Resnico pa je moč najti nekje vmes. Serija iz epizode v epizodo pritegne s presenetljivimi odkritji in novimi vprašanji.