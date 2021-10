TV namigi: Nikoli ne jočem, Zavist in Potreba po plesu

Sreda, 20. oktobra

Nikoli ne jočem: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Jak najdalej stad. Pol., 2020. Režija: Piotr Domalewski. Igrajo: Zofia Stafiej, Kinga Preis, Arkadiusz Jakubik, Dawid Tulej, Nigel O'Neill. Drama. 110 min.

Sedemnajstletna Poljakinja Ola mora sama odpotovati na Irsko, od koder bo pospremila domov truplo očeta, ki je umrl v delovni nesreči. Ker sta bila odtujena, ga ni najbolje poznala, zato svoja čustva odrine stran. Bolj jo zanima, ali je pokojnemu očetu uspelo privarčevati denar za avto, kot je bil obljubil. Najstnica mora na poti do Irske čez različne birokratske ovire, a ker je prebrisano dekle, ki je odraščalo na ulici, jih uspešno premaga. Na poti izve marsikaj o svojem očetu, predvsem pa ugotovi, da ji ni mar za avto, ampak si želi čim več izvedeti o očetu …

Tipično slovensko: Zavist ali zakaj naj sosedu krava crkne: TV SLO 1 ob 17.25

Slo., 2021. Izobr.-dok. odd. 30 min.

Koliko je zavist res del slovenske nacionalne biti, našega značaja? Kaj in zakaj zavidamo? Kako močno zavist zaznamuje Slovence? Kako se kaže, od kod izvira, kaj nam povzroča? Se znamo soočiti z njo?

Svoje poglede in izkušnje o pregovorni slovenski zavisti predstavljajo strokovnjaki in posamezniki z različnih področij: psihologije, zgodovine, prava, duhovnosti, športa, umetnosti. Dopolnjujejo jih zgovorne upodobitve in ilustracije zavisti različnih slovenskih avtorjev.

Potreba po plesu, Sidi Larbi Cherkaoui: TV SLO 2 ob 20.05

The Need to Dance. Niz., 2014. Dok. film. 65 min.

Dokumentarni portret flamsko-maroškega koreografa in plesalca Sidija Larbija Cherkaouija, enega od najbolj vsestranskih in uspešnih umetnikov našega časa.

Cherkaoui je sin maroškega očeta, muslimana, katoliške flamske matere, zato je bilo odraščanje v dveh kulturah vedno bogat vir zamisli za njegove koreografije in predstave. V umetnosti in plesu je našel srečo, a je njegovo ukvarjanje s plesom povzročilo dokončen prelom z njegovim dominantnim očetom.