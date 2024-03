TV namigi: Nočni klicatelj, Švicar Chris in Družinski tandem

Torek, 26. marca

Nočni klicatelj (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Black Cab/The Night Caller. VB, 2023. 1/4. Režija: Diarmuid Goggins. Igrajo: Robert Glenister, Suzanne Packer, Stephen walters, Sean Pertwee. Miniserija. 50 min.

Tony Conroy (Robert Glenister) je nočni taksist na ulicah Liverpoola, včasih pa je bil ugleden učitelj naravoslovja. Njegovo življenje je enolično, edini svetli točki sta obisk kavarne in poslušanje nočne oddaje na radiu, ki jo vodi Lawrence Brightway.

Neko noč se opogumi in telefonira v oddajo in voditelju zaupa, da so ga odpustili iz službe, kar ga je zelo prizadelo. Del Tonyjeve rutine je tudi postanek na kavi v lokalu, kjer dela Rosa, svetli žarek v njegovem življenju. Ko vidi, da Roso nadleguje njen bivši, se pod vtisom radijske postaje odloči temu narediti konec, a to za vedno spremeni njegovo življenje.

Švicar Chris: TV SLO 2 ob 22.00

Chris the Swiss. Koprod., 2018. Režija: Anja Kofmel. Dok.-anim. film. 100 min.

Švicar Chris. Foto TVS

Hrvaška, januar 1992. Sredi divjanja vojne ob razpadu Jugoslavije mladega švicarskega novinarja Chrisa najdejo mrtvega v skrivnostnih okoliščinah. Oblečen je v uniformo mednarodne najemniške vojske, ki se bori na hrvaški strani. Njegova sestrična, Anja Kofmel, ki je kot majhna deklica čednega mladeniča občudovala, se odloči, da bo raziskala njegovo zgodbo.

Dvajset let po Chrisovi smrti se njegova sestrična, režiserka Anja Kofmel, poda na lov za namigi, s katerimi bi prišla do odgovorov. Odpravi se po sledi Chrisovih zadnjih korakov, začenši z dnevom smrti, pri čemer jo usmerja njegov dnevnik. Pogumna preiskava jo vodi k njegovi družini in pričam tedanjega časa, kot so Chrisovi novinarski tovariši in plačanci mednarodne brigade PIV, ter celo k nekdanjemu teroristu Carlosu Šakalu, ki so bili vsi globoko vpleteni v vojno.

Družinski tandem (Premiera): Star Life ob 22.00

So Help Me Todd. ZDA, 2024. 2. sezona. 1/6. Režija: Nancy Hower. Igrajo: Marcia Gay Harden, Skylar Astin, Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann. TV serija. 60 min.

Družinski tandem. Foto Star Life

Todd je nadarjen, a neurejen zasebni detektiv, ki privoli, da bo delal kot interni preiskovalec za svojo natančno mamo Margaret v njeni odvetniški pisarni.

V začetku nove sezone se Margaret in Todd spopadata s primerom umora popularnega radijca in morata vnovič razmisliti o svojem delovnem razmerju, potem ko se Todd odloči odpreti lastno zasebno preiskovalno podjetje. Margaret je sicer začela zvezo z Gusom, Todd pa se preseli v svoje stanovanje.