TV namigi: nogometaši v drugi luči in nova telenovela

Ponedeljek, 25. marca

Vsi za naše! (Premiera): Pop TV ob 22.15

Slo., 2024. 1/12. Vodita: Gregor Trebušak in Sanja Modrić. Športna odd. 45 min.

Nekaj več kot 12 tednov nas loči do evropskega nogometnega spektakla, ko se bodo naši reprezentanti pomerili na Euru 2024. Pop TV tako pripravlja serijo oddaj, v katerih bodo gledalci nogometaše spoznali v drugi luči. Kdo so in kaj izven soja nogometnih reflektorjev počne ekipa, ki ji poveljuje Matjaž Kek? In kako veliko vlogo odigra 12. igralec – navijači?

To bodo oddaje o pripadnosti, o sanjah in o tem, zakaj so enako potrebni tako navijači na tribunah kot mirni družinski pristani. Novinarske ekipe so zato prečesale evropska mesta, spoznale domove in družine naših nogometašev, se pridružile navijaški evforiji in se na štiri oči pomenile tudi s predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom.

Usodna ljubezen (Premiera): Planet TV ob 16.00

Dogdugun Ev Kaderindir. Tur., 2019. 1. sezona. 1. del. Režija: Cagri Bayrak. Igrajo: Helin Kandemir, Sultan Köroglu Kiliç, Emir Talha, Nursim Demir, Alp Akar. Telenovela. 60 min.

Usodna ljubezen. Foto Planet TV

Zeynep je deklica, rojena v revni družini, njen oče je nasilen alkoholik, njena mati šibka in njen starejši brat umre zaradi pomanjkanja zdravstvene oskrbe. Toda njena sreča se nenadoma obrne, ko se družina, pri kateri dela njena mama kot služkinja, ponudi, da deklico posvoji. Starši privolijo v upanju, da bodo hčerki omogočili boljše življenje. Zeynep odraste v inteligentno, izobraženo in lepo mlado žensko ter se zaroči s sanjskim moškim iz visoke družbe.

A njeno življenje se obrne na glavo, ko jo poišče njena biološka mati in skuša znova prevzeti nadzor nad njenim življenjem.

Tihotapec: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)​

The Mule. ZDA/Kan., 2018. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Cesar De León, Dianne Wiest, Gustavo Muñoz, Jackie Prucha. Krim. 120 min.

Tihotapec. Foto Kino

Kriminalna drama o obubožanem veteranu korejske vojne, ki postane tihotapec drog za mehiški kartel, je režijski in hkrati igralski projekt Clinta Eastwooda.

Earl Stone, gospod v svojih osemdesetih letih, je bankrotiral in našel priložnost za zaslužek v službi, ki od njega zahteva samo to, da je voznik. Služba je videti preprosta, toda Earl z njo postane tihotapec drog za mehiški kartel. Posel vedno opravi odlično, s tem pa se tudi znajde v središču zanimanja ambicioznega agenta Agencije za boj proti drogam. Bo Earlu uspelo popraviti pretekle napake, preden ga ujame roka pravice?