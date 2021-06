TV namigi: Nov začetek, Downton Abbey in Molitev pred zoro

Sobota, 12. junija





Nov začetek: TV SLO 1 ob 20.05





Downton Abbey: Planet TV ob 16.35

Molitev pred zoro: TV SLO 1 ob 23.15

Po smrti žene se Bill in njegov sedemnajstletni sin Wes iz majhnega kraja preselita v večje mesto, kjer naj bi začela na novo. Medtem ko se privajata na novo življenje in si še vedno celita duševne rane, najdeta nekaj tolažbe v obetih za novo ljubezen. Wes spozna Lacy, vase zaprto in odločno dekle, katere skrivnostna osebnost pritegne fantovo pozornost; Bill pa sreča Carine, sočutno in elegantno učiteljico, katere pretekle osebne težave so odsev njegove tragedije.Prijetna, rahlo trpka in predvsem odlično odigrana komična drama o žalosti in ponovni sreči.Kronika življenj britanske aristokratske družine Crawley in njihovih služabnikov v začetku 20. stoletja. Lord Robert Crawley vse svoje življenje posveča družinski zapuščini, še posebej veličastnemu dvorcu Downton Abbey na angleškem podeželju.V prvem delu družino in služinčad Downtona pretrese novica, da je dedič posesti in zaročenec grofove hčerke Mary umrl na Titaniku. Nasledstvo tako preide na daljnega sorodnika Matthewa Crawleyja, odvetnika iz Manchestra ...Film je nastal po knjigi angleškega amaterskega boksarja Billyja Moora, ki je zaradi zlorabe drog nekaj let preživel v tajskem zaporu. Tam ga na različne načine trpinčijo, edina rešitev pa je zanj nastop v dvoboju v enem od najbolj nasilnih športov sploh: tajskem boksu.Veristični vpogled v pekel tajskih zaporov.