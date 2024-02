TV namigi: o fantu, ki so ga pretepli miličniki, & možu, ki potuje s kosilnico

Petek, 2. februarja

Da ne bo sledov (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Żeby nie bylo śladów. Poljska, 2021. Režija: Jan P. Matuszynski. Igrajo: Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Wieckiewicz. Drama. 155 min.

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Resnični primer policijskega nasilja iz časa komunistične Poljske postane snov za mračno, napeto dramo, navdihnjeno s političnim trilerjem.

Poljska leta 1983. Barbara Sadowska je pesnica in pripadnica opozicije. Poljska tajna služba jo pogosto zaslišuje in ji grozi, med drugim da se lahko kaj zgodi njenemu sinu Grzegorzu. In res, na dan praznovanja mature 18-letnega Grzegorza Przemyka do smrti pretepejo miličniki. Njegov prijatelj Jurek, edina priča dogodka, čez noč postane državni sovražnik številka ena.

George Floyd iz časa komunizma, so film opisali zahodni kritiki.

Ljubezen, poroke in druge polomije (Premiera):

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Love, Weddings & Other Disasters. ZDA, 2020. Režija: Dennis Dugan. Igrajo: Jeremy Irons, Maggie Grace, Diane Keaton, Diego Boneta, Jesse McCartney. Rom. kom. 110 min.

Ljubezen, poroke in druge polomije. FOTO: Pop TV

Želja nekega para, da bi v najkrajšem času priredila najboljšo poroko, se začne kot več prepletenih zgodb nenavadne skupine ljudi. Med njimi so neizkušena organizatorka porok, ki so ji nadeli vzdevek »poročna katastrofa«, snobovski strežaj zvezdnikov, slepa fotografinja in turistični vodič, ki si želi najti svojo Pepelko. Njihove usode se prepletejo v epsko zmedo ...

Če ste ljubitelji žanra, vas čaka povprečen večer, sicer si boste pa najbrž mislili, da je razlog za film dejstvo, da morata tudi Diane Keaton in Jeremy Irons plačevati račune.

Resnična zgodba: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Straight Story. ZDA, 1999. Režija: David Lynch. Igrajo: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jane Galloway Heitz, Joseph A. Carpenter, Donald Wiegert, Richard Farnsworth. Bio. film. 105 min.

Resnična zgodba. FOTO: TVS

Ko se kot režiser podpiše David Lynch, človek pričakuje nekaj bizarnega, nenavadnega in stiliziranega. A Resnična zgodba je preprosto to, kar pove naslov – resnična. In pristna.

Ko 73-letni Alvin izve, da je njegovega brata zadela kap, se ga odloči obiskati in zgladiti njun dolgoletni spor. Ker pa ga dajejo kolki in mu peša vid ter nima vozniškega dovoljenja, se trmasti Alvin usede na svojo kosilnico, nanjo pripne manjšo prikolico in se odpravi na skoraj 400 kilometrov dolgo potovanje od domačega mesteca Laurens v državi Wisconsin do Mount Ziona v Iowi.

Film ceste, na kateri se premika s približno desetimi kilometri na uro, je zgodba o miru in modrosti, ki pride s starostjo, in zgodba o tem, kaj lahko vidiš, če skozi življenje ne divjaš.

O tem, kako razume sporočilo filma Resnična zgodba, kaj vse zanj pomeni izviren naslov The Straight Story in kako bere zgodbo v smislu politične interpretacije, pa bo pet minut pred filmom v oddaji Televizorka spregovoril Slavoj Žižek.