TV namigi: o Potterjevem dvojniku, nemški feministki in izginuli palači

Četrtek, 30. novembra

David Holmes: Fant, ki je preživel (Premiera): HBO ob 21.30

David Holmes: The Boy Who Lived. ZDA, 2023. Režija: Dan Hartley. Dok. film. 90 min.

Intimni dokumentarec prinaša izjemno zgodbo o odraščanju in spremlja Davida Holmesa, mladega gimnastičarja iz Essexa v Angliji, ki je bil kot kaskader izbran za filmskega dvojnika tedaj 11-letnega Daniela Radcliffa v filmih o Harryju Potterju.

Davidov svet se zasuka na glavo, ko po tragični nesreči na snemanju enega od Potterjev ostane paraliziran. Medtem ko se Daniel in njegovi kolegi zberejo v podporo Davidu in njegovi družini, postaneta Davidova vztrajnost in pogum njihov največji vir moči in navdiha.

Tarča: Financiranje politike: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

V Tarči o sumih financiranja največje opozicijske stranke prek različnih obvodnih podjetij in s pomočjo številnih posameznikov, županov, državnih podjetij in Madžarske. Kakšno vlogo je imel pri tem Rok Snežič? Poslanci so si lahko ogledali tudi posnetek dvigovanja šopov gotovine njegove prijateljice.

Alice (Premiera): TV SLO 1 ob 23.40

Alice. Nem., 2022. 1/2. Režija: Nicole Weegmann. Igrajo: Valerie Pachner, Katharina Schüttler, Nina Gummich, Thomas Guené. Nad. 100 min.

Alice. Foto TVS

Nadaljevanka prikazuje novinarko in feministično ikono Alice Schwarzer, ki je boj za pravice žensk začela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Parizu in ga nadaljevala, ko se je vrnila v rodno Nemčijo, kjer je ustanovila revijo Emma. Ta izhaja še danes, njena glavna urednica pa je še vedno Alice Schwarzer.

V Pariz je prišla, da bi se naučila francoščine, delala je kot varuška, in to v času, ko so francoski študenti odšli na ulice in zahtevali svobodo govora. Živahni in osvobojeni pogovori so se razlikovali od tistega, česar je bila Alice vajena v domovini. Glede kariere je bila vedno jasna: postala bo vplivna novinarka, ki verjame v moč jezika. Dovzetna za nove ideje, bistrega uma in sposobna argumentacije se je borila za pravice žensk. Kljub vsemu ji kariere ni uspelo graditi pri najvplivnejši nemški reviji Der Spiegel in zato je ustanovila lastno revijo za ženske ter jo poimenovala Emma. Leta 1977 je s sodelavkami proslavila izid prve številke.

V prvem delu prikažejo, kako Alice Schwarzer v Parizu prvič doživi usodne posledice zakonov o splavu. Ko nekoliko pozneje pride v stik s francoskim ženskim gibanjem, hoče to prenesti v Nemčijo. Toda njen aktivizem ima visoko ceno in ogrozi njen težko prigarani status ugledne novinarke. V nevarnosti je tudi njeno razmerje z občutljivim Francozom Brunom, s katerim se trudita za enakopraven partnerski odnos.

Pariz – skrivnost izginule palače (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Le palais englouti. Fr., 2023. Režija: Stéphane Jacques. Dok. odd. 55 min.

Pariz – skrivnost izginule palače. Foto TVS

Dokumentarni film je zgodba o prvi palači francoskih kraljev. Stala je sredi Pariza, na najprestižnejšem pariškem otoku L'île de la Cité, zgodovinski zibelki Francije, nasproti katedrale Notre-Dame. Mnogo pred Versaillesem in Louvrom.

Različni vladarji so pustili svoje sledi v tem srednjeveškem Versaillesu: od Rimljanov do Vikingov, od Svetega Ludvika do prekletih kraljev. Ta arhitekturni biser pa je sčasoma izginil in danes je na njegovem mestu središče pravosodne oblasti s Sodno palačo.

Zakaj pa je Palais de la Cité izginil in kakšen je bil videti? Po zaslugi arheoloških izkopavanj in s pomočjo revolucionarne metode, ki se imenuje fotogrametrija, so strokovnjaki naredili rekonstrukcijo palače v tridimenzionalni tehniki in oživili duhove iz preteklosti.