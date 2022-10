TV namigi: Odločitev 2022, Za grozečim obzorjem in Tednik

Ponedeljek, 17. oktobra

Odločitev 2022: POP TV ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Maja Sodja. Pog. odd. 120 min.

Živimo v negotovih časih, v katerih poleg trdne vlade potrebujemo tudi trdnega predsednika oziroma predsednico republike, ki bo narod znal ali znala pomiriti, mu vliti upanje in samozavest, da zmoremo.

Predsedniško soočenje, ki ga bo vodila Maja Sodja, bo soočenje vseh sedmih predsedniških kandidatov. Odpirali bodo teme, ki so pomembne za celotno družbo, in postavljali vprašanja, pri katerih se bodo jasno pokazale razlike med kandidati in njihovimi osebnostmi.

Za grozečim obzorjem: Kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Beyond Skyline. ZDA, 2017. Režija: Liam O'Donnell. Igrajo: Frank Grillo, Bojana Novaković, Jonny Weston, Callan Mulvey, Antonio Fargas. Akc. film. 120 min.

Za grozečim obzorjem Foto Pro Plus

Mark Corley je losangeleški detektiv, ki se skuša zbližati s svojim odtujenim sinom Trentom, ki je pristal za rešetkami zaradi pretepa.

Toda nenadoma se začne invazija vesoljcev in celotno prebivalstvo mesta nenavadna modra svetloba posrka v vesoljske ladje. Mark vodi skupino preživelih ljudi skozi tunele podzemne železnice, a ko vesoljci ugrabijo tudi njegovega sina, je odločen, da bo naredil vse in ga rešil iz krempljev Nezemljanov.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Tv Slo

Kdo bo učil šolarje in dijake čez nekaj let? V šolah že zdaj primanjkuje kar tisoč učiteljev, v prihodnje bo pomanjkanje še večje zaradi odhodov v druge poklice in upokojevanja učiteljev ter nezanimanja za pedagoški poklic.

Dva meseca po največjem požaru v Sloveniji smo obiskali pogorišča na Krasu. Kakšna je dejanska škoda, je pri gasilnih akcijah šlo kaj narobe, kdaj bo država odločila, koliko pomoči bo za sanacijo?

Potem ko je v ruski reklami nastopil digitalni dvojnik igralca Brucea Willisa, ki je hudo bolan, so se odprla številna vprašanja o umetni inteligenci. Bi se lahko na velika platna vrnile pokojne legende?