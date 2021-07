TV namigi: Orient Express, Misija: Nemogoče 5 in Morski psi

Nedelja, 11. julija

Orient Express, vlak, ki je pisal zgodovino: TV SLO 2 ob 20.05







Misija: Nemogoče – Odpadniška nacija: POP TV ob 20.00

Teden morskih psov: Ninja morski psi 2: Discovery ob 23.00

Teden morskih psov Foto Discovery

Igrano-dokumentarna oddaja razkrije razburljivo zgodbo slovitega vlaka vseh vlakov, kot so mu rekli, orient ekspresa.Ambiciozen projekt Georgesa Nagelmackersa je bil večkrat na robu neuspeha, saj je belgijskemu podjetniku pretil tudi stečaj njegovega podjetja Compagnie International des Wagons-Lits. Kljub vsemu je dosegel svoj cilj – povezal je evropske prestolnice z mrežo nočnih vlakov, na katerih pa se, v nasprotju z domišljijo pisateljev in režiserjev, ni zgodil niti en sam umor.Toma Cruisa čaka nova nemogoča naloga, saj se tokrat znajde v petem delu franšize o agentu Ethanu Huntu.Njegova skupina tajnih agentov tokrat pristane v navzkrižnem ognju dveh sovražnikov. Z ene strani jim grozi ukinitev, ki jo zahteva stihijski šef Cie, na drugi strani pa se Ethana želi odkrižati skrivnostna teroristična organizacija Sindikat, katere obstoj mora Ethanova ekipa šele dokazati ...Teden morskih psov se vrača, in to že 33. Prvič je gledalce očaral julija 1988 in od takrat je eden najbolj priljubljenih programov na kanalu Discovery, ki pri pripravi oddaj sodeluje s skoraj dvema ducatoma svetovno priznanih morskih biologov in znanstvenih ustanov. Kamere se vsako leto odpravijo na kraje po vsem svetu, da bi nam približale te neverjetne živali, ki običajno vlivajo strah, vendar pričnejo vzbujati spoštovanje, ko imamo priložnost, da jih bolje spoznamo.V ledenih vodah Aljaske, blizu priljubljenih plaž New Yorka in v pozabljenih razbitinah ob obali Severne Karoline so znanstveniki odkrili tri morske pse z nenavadnimi ninja sposobnostmi ... Premiere bodo na sporedu vsak dan ob 23. uri.