TV namigi: Otvoritev paralimpijskih iger in zgodba o zadružnih domovih

Sreda, 28. avgusta

Paralimpijske igre Pariz 2024: otvoritvena slovesnost: TV SLO 2 ob 20.00

Fra., 2024. Prenos. 185 min.

Tudi otvoritev paralimpijskih iger bodo iz dvorane preselili na prosto, na enega največjih pariških trgov, Place de la Concorde, za katerega pravijo, da naj bi simboliziral enotnost francoskega naroda. Igre bodo sicer potekale do 8. septembra, tekmovali bodo v 22 športih, enako kot tudi na igrah leta 2020.

Slovenijo bo zastopalo 14 parašportnic in parašportnikov v štirih športnih panogah. V Pariz potujejo Franček Gorazd Tiršek (strelstvo), Živa Lavrinc (lokostrelstvo), Dejan Fabčič (lokostrelstvo), Henrik Plank (met diska) in ženska reprezentanca odbojke sede.

Dobra hiša: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Good House. 2021. Režija: Maya Forbes. Igrajo: Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Rob Delaney, David Rasche. Kom./drama. 105 min.

Dobra hiša Foto Tv Slo

Hildy je nepremičninska agentka, ki ima probleme s svojim poslom, saj ji je nekaj pomembnih strank speljala nekdanja sodelavka. Hildy tako vse stavi na prodajo lepega kosa zemlje, vendar mora v posel najprej prepričati svojega nekdanjega fanta iz srednje šole, lastnika krajevnega komunalnega podjetja Franka.

Poleg trmastega in nepopustljivega možaka je problem tudi v sami Hildy. Vedno je rada spila kakšen kozarček in zaradi stresa se stare navade vračajo. Ampak ko bi ostalo samo pri kozarčku …

Zadružni dom: TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2023. Režija: Amir Muratović. Dok. film. 55 min.

Zadružni dom Foto Tv Slo

Zadružni domovi so prostori srečevanj godbenikov in gledaliških skupin, so koncertna prizorišča, kinodvorane, razstavni prostori, spremenjeni so v mladinske centre. Pogosto so v njih knjižnice in celo stanovanja. Še vedno v njih srečamo zadružne trgovine ter skoraj obvezno bife ali gostilno. Veliko jih je nastalo z udarniškim delom po letu 1948, ko so načrtovali gradnjo 523 zadružnih domov v Sloveniji in jih zares zgradili več kot 300.

V filmu potujemo po slovenskih pokrajinah, prisostvujemo druženju vseh, od najstarejših, ki se še spominjajo gradnje domov, do najmlajših, ki imajo v njih plesne tečaje.