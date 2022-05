TV namigi: Overlord, Soba za paniko in Tednik

Ponedeljek, 16. maja

Overlord: Kanal A ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2018. Režija: Julius Avery. Igrajo: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbæk, John Magaro. Akc. film. 125 min.

Le nekaj ur pred zavezniško invazijo na obalo Normandije ima v zadnjih dneh 2. svetovne vojne skupina ameriških padalcev zaupno nalogo. Po nesrečnem strmoglavljenju letala se pripadniki tajne operacije, imenovane Overlord, znajdejo globoko za sovražnikovo črto. Ko končno dosežejo svoj cilj, ugotovijo da se morajo poleg nemških vojakov boriti tudi proti grozljivim bitjem, ki so posledica skrivnega nacističnega eksperimenta.

Overlord je klasična akcijska grozljivka, ki temelji na prav posebnem žanrskem klišeju – nacističnih zombijih. Poznavalcem žanra bosta zaplet in razplet predvidljiva, vendar je izvedba skoraj brezhibna.

Soba za paniko: kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Panic Room. ZDA, 2002. Režija: David Fincher. Igrajo: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Dwight Yoakam, Jared Leto. Triler. 125 min.

Soba za paniko Foto Pro Plus

Jodie Foster igra Meg Altman, ki po ločitvi od bogatega moža išče novo stanovanje. S hčerko Sarah naposled najdeta hišo sredi New Yorka. Posebnost hiše je v tem, da je v njej soba za paniko. To je neke vrste zaklonišče, ki omogoča, da se stanovalci v primeru vloma ali napada zatečejo vanj, ga nepredušno zaprejo in kar od tam pokličejo policijo. Še isti večer, ko se Meg in Sarah vselita v nov dom, v hišo vdrejo trije zamaskirani moški ...

Film, ki ga nad povprečje žanra dvigneta spretna Fincherjeva režija in odlična igra Jodie Foster.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Uroš Hočevar

Posledice šolanja na daljavo so še vedno hude. Številni učenci in dijaki so se pred koncem šolskega leta znašli v veliki stiski.

Hrvaško pretresa primer 39-letne ženske, ki ji zdravniki, kljub agresivnemu tumorju v glavi ploda, ne želijo prekiniti nosečnosti. Zato se je, kot mnoge druge Hrvatice, odločila pomoč iskati v Sloveniji.

Slovenija še nikoli ni imela toliko športnikov, ki so zasloveli po vsem svetu in tudi veliko zaslužili. A obstaja tudi druga stran slovenskega športa, ki je v senci. Judo, kajakaštvo, plavanje, gimnastika. Kljub naporom in uspehom ostajajo športniki brez denarja.