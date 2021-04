TV namigi: Pacifiški losos, Zeleni zid in Britanci prihajajo

Četrtek, 22. aprila

Pacifiški losos, rdeča riba: TV SLO 2 ob 20.00





Veliki zeleni zid: TV SLO 2 ob 22.00

Veliki zeleni zid Foto Tv Slo

Britanci prihajajo: Kanal A ob 0.00

Britanci prihajajo Foto Pro Plus

Kamčatka, neukročena in čarobna dežela, ob katero lahko butne cunami, jo pretrese vulkan, kjer se divje živali z zanimanjem približajo človeku, saj jim stoletja nihče ni stregel po življenju.Dokumentarna oddaja očara z osupljivimi posnetki narave. Osredini pa se na lososa: prikaže njegovo neverjetno življenjsko pot, kako se rodijo v vodah Kmačatke in vse življenje preživijo v Pacifiku. Nazaj se vrnejo le, ko se razmnožijo in umrejo. V oddaji predstavijo tudi tradicionalni ribolov, s katerim se ukvarjajo tamkajšnji prebivalci, in tudi boj varuhov narave, ki želijo jate lososov ubraniti pred nezakonitim izlovom.Dokumentarni film sledi nastanku novega svetovnega čuda, ki ponekod v sahelski Afriki že močno spreminja življenje na bolje.Že približno desetletje ljudje ob južnem robu saharske puščave sadijo drevesa. Cilj bodo dosegli, ko bodo ozelenili osem tisoč kilometrov širok pas med vzhodom in zahodom Afrike. Kjer je pesek zamenjalo zeleno rastje, je lakote znatno manj, množijo se možnosti zaposlitve. A do dokončanja zasaditve zelenega pasu je še zelo dolga pot; na novo je do zdaj oživelo približno 15 odstotkov ozemlja. Na pot skozi Senegal, Mali, Nigerijo, Niger in Etiopijo nas popelje priznana malijska glasbenica in aktivistka Inna Modja.Harriet in Peter Fox sta prebrisana prevaranta, ki sta ogoljufala marsikoga. Potem ko med igro pokra zaigrata denar od prodaje mamil, ki bi ga morala izročiti svoji šefici Irini, pobegneta v Los Angeles in se za nekaj časa nameravata potuhniti.Kmalu najdeta novo naivno žrtev, Petrovo bogato bivšo ženo Jackie. Toda prevarana Irina ju kmalu izsledi in začne se lov na njuni glavi.