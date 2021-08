TV namigi: Paraolimpijske igre, Ločitve in Kung fu panda

Torek, 24. avgusta





Paraolimpijske igre: Otvoritev: TV SLO 2 ob 13.00



Ločitve: TV SLO 1 ob 20.00

Ločitve Foto Tv Slo





Kung fu panda: Kanal A ob 19.10

Kung fu panda Foto Pro Plus

Po klasičnih olimpijskih igrah na spored prihajajo še paraolimpijske, na katerih se pomerijo športniki invalidi. Potekale bodo do nedelje, 5. septembra. Prireditelji pravijo, da bo otvoritev skušala svetu predstaviti cilj družbe, ki vključuje vse in v kateri posamezniki pomagajo eden drugemu.Na paraolimpijskih igrah v Tokiu bo sodelovalo sedem slovenskih športnikov: strelca Franček Gorazd Tiršek in Franc Pinter, atlet Henrik Plank, kolesar Anej Doplihar, plavalec Tim Žnidaršič Svenšek, namiznoteniški igralec Luka Trtnik ter lokostrelec Dejan Fabčič. Slednji, ki bo na igrah nastopil že tretjič, bo na odprtju nosil slovensko zastavo.Tudi druga sezona serije se dogaja v svetu odvetnikov, ki svojim klientom skušajo priskrbeti kar najboljšo ločitev (beri: finančno ugodno). A sredi poslovnih zapletov so tu še osebni ...Zakon med Hannah in Nathanom je na videz urejen, a v resnici mu ona še ni odpustila prevare, hkrati pa je zdaj sama tista, ki vara, saj je na skrivaj v zvezi s svojim kolegom Christiejem. Mama Ruth se mora, zdaj, ko nima več samostojne firme, navaditi na drug ritem življenja, medtem ko vse vznemiri prihod novega kolega, ki ga šef Zander napove kot nekoga, ki bo poskrbel, da bo podjetje »vitkejše« ...Panda Po je strasten privrženec borilnih veščin in sanja o tem, da bo postal mojster v kung fuju. Toda žal je nerodni Po obsojen na delo v družinski restavraciji in vse kaže, da bo pri tem tudi ostalo.Vse se spremeni, ko je Po nepričakovano izbran, da uresniči prerokbo, po kateri njegovi živalski vrsti grozi uničenje. Da bi lahko rešil vse pande na svetu, se mora Po pridružiti legendarnim petim mojstrom kung fuja pod vodstvom mojstra Shifuja ...