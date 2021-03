TV namigi: Pavza, Akordeonist in Transspolne osebe

Sreda, 10. marca

Pavza: TV SLO 1 ob 20.05

Akordeonist: V harmoniji časa: TV SLO 2 ob 20.00

Res sprejeti?: Transspolne osebe: TV SLO 1 ob 17.25

Elpida je pri petdesetih letih ujeta v menopavzo in bedno, zatiranja in podrejanja polno in moreče zakonsko življenje. Iz takšnega surovega in banalnega sveta beži v svet fantazije in izmišljij. Mednje se vpletajo bolj razdiralni občutki, kot je nasilje iz maščevalnosti. Dokler so duševne stiske pod nadzorom, je vse dobro, a kaj se zgodi, ko se začneta resničnost in domišljija prepletati?Debi ciprske režiserke z glavno igralko, ki spominja na Frances McDormand, je psihološka drama o deperesiji, začinjena z nekaj humorja in precej črne komedije.Zgodovino harmonike na mednarodnem glasbenem prizorišču v zadnjih 50 letih, od Italije in Francije do Kanade in Brazilije, nam dokumentarni film zanimivo predstavlja skozi portreta dveh najbolj slavnih harmonikarjev: Paola Gandolfija in Richarda Galliana.Gandolfi je legenda harmonike, ki je oder delil s slavnimi imeni, kot so, Edith Piaf, Gilbert Becaud ali Luciano Pavarotti, med njegovimi navdušenimi poslušalci pa sta bila tudi papež Janez XXIII. in Robert Kennedy. Galliano pa je najslavnejši harmonikaš ta hip – ko je bil star dvanajst let, je slišal Gandolfijev koncerti, ki je za vedno spremenil njegovo življenje ...Kdo so transspolne osebe? Kakšno je njihovo življenje v Sloveniji? Kaj počnejo? Kakšne težave jih pestijo v naši družbi?V oddaji bodo spregovorile štiri transspolne osebe, ki so se v javno življenje vključile kot osebe tistega spola, ki ga čutijo kot sebi lastnega, in ne tistega, ki jim je bil pripisan ob rojstvu. Skozi njihove zgodbe bodo osvetlili še precej nepoznano področje transspolnosti, saj prav pomanjkanje relevantnih informacij tudi v naši družbi pripomore k nevidnosti transspolnih oseb ter nerazumevanju, porajanju predsodkov in nesprejemanju.