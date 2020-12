TV namigi: Planica 2020, Dokler sva še mlada in Mladi Sheldon

Sreda, 9. decembra



Planica 2020: TV SLO 2 ob 20.00

Dokler sva še mlada: TV SLO 1 ob 20.05

Dokler sva še mlada

Mladi Sheldon: Kanal A ob 16.30

Mladi Sheldon

Dan pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih v Planici bodo na TV Slovenija v posebni studijski oddaji razkrili, kako so potekale priprave na tekmovanje, ki bi pod Poncami moralo biti že marca.Predstavili bodo tehnične novosti na letalnici in preverili, kako je potekal njen preizkus. Videli bomo, kako težko dolge polete čakajo tekmovalci. Z gosti se bodo oglasili z roba izteka letalnice in z mesta ob odskočni mizi. Izvedeli boste vse, kar morate za spremljanje prvega skakalnega vrhunca sezone.Osrednji gost v studiih letošnje Planice bo nekdanji skakalec Jernej Damjan.Josh Srebnick, 44-letnik je poročen s 43-tletno Cornelio, hčerko Leslieja Breitbarta, cenjenega režiserja dokumentarnih filmov. Par živi v New Yorku udobno življenje in daje vtis srečnih ljudi. Pa ni čisto tako; intimno sta Josh in Cornelia precej na psu, saj ju razžira dejstvo, da nimata otrok. Žal se tudi njuni profesionalni načrti ne izidejo, kot bi si želela …Josh, ki je tudi dokumentarist kakor njegov tast, svoj zadnji film končuje že osem let in še vedno ni dokončan. Potem pa Josh in Cornelia, spoznata še en par, Jamieja in Darby, ki sta eno generacijo mlajša …Zgodba se odvija pred serijo Veliki pokovci, v kateri so gledalci lahko spoznali legendarnega, ekscentričnega in čudaškega Sheldona Cooperja.Tokrat ga spoznamo, ko je bil še deček, ki se je šele odpravljal na nedolžno, nelagodno in upanja polno pot do človeka, kakršen bo postal. Devetletni Sheldon Cooper odrašča v Teksasu, kjer pa mu ni lahko, saj dežela, v kateri sta na prvem mestu cerkev in ameriški nogomet, ni ravno pisana na kožo matematičnemu in znanstvenemu geniju.