TV namigi: Po Sredozemlju, Reški orel in Živi mrtveci

Ponedeljek, 21. februarja

Po Sredozemlju s Simonom Reevom: TV SLO 2 ob 20.00

Mediterranean with Simon Reeve. VB, 2018. Režija: Eric McFarland. 1/4. Dok. serija. 70 min.

Britanski novinar Simon Reeve v prvem delu potopisne serije najprej obišče Malto, kjer se pod krinko množičnega turizma odvijajo sumljivi posli in pranje denarja, korupcija pa sega v državni vrh. Novinarje, ki te pojave preiskujejo, lahko doleti celo smrt. Z Malte Reeve odpluje v južno Italijo, kjer s specialci lovi mafijske šefe, obišče zavetišče za morske želve in odkriva, kaj ogroža obsežne nasade stoletnih oljk.

Prvi del potovanja konča v Albaniji, nekoč odrezani od sveta, danes pa hitro razvijajoči se državi, v kateri nekateri še vedno spoštujejo srednjeveški običaj krvnega maščevanja, zaradi česar nekateri otroci po več let ne zapustijo doma.

Reški orel: TV SLO 2 ob 21.10

Riječki orao. Hrv., 2021. Režija: Dario Lonjak. Dok. film 60 min.

Reški orel Foto Tv Slo

Gabriele D'Annunzio, kontroverzni italijanski pesnik in dramatik, ki se je navduševal nad vojno, je leta 1919 z nekaj italijanskimi arditi zavzel ozemlje Reke, prepričan, da mora tam prevladati italijanstvo.

Dokumentarni film skozi zgodbo o dolgo izgubljeni glavi sicer dvoglavega orla z mestnega stolpa na Reki prinaša pogled v te nenavadne dogodke. Orlova glava, del simbola mesta Reke, je celo stoletje veljala za izgubljeno, dokler je ni vdelane v zid na dvorišču vile ob Gardskem jezeru, ki je postala D'Annunziev dom po izgonu z Reke, danes pa je v njej urejen muzej, našel zgodovinar Federico Carlo Simonelli.

Živi mrtveci: Fox ob 22.55

The Walking Dead. ZDA, 2020. 11. sezona. 9/24. Režija: Greg Nicotero. Igrajo: Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Christian Serratos. Nad. 55 min.

Živi mrtveci Foto Fox

Začenja se drugi del zadnje sezone Živih mrtevecev.

Doslej so se preživeli v Živih mrtvecih soočili z demoni iz preteklosti in novimi grožnjami, prijateljstva in zveze pa so bili na preizkušnji zaradi posledic apokalipse. Vsi v Meridianu se borijo v peklenskem boju, a vsaka bitka z Razparači se izkaže za brutalno. V Aleksandriji divja hudo neurje, kar živim mrtvecem omogoči vdor in ogrozi življenja vseh prebivalcev.