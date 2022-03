TV namigi: Pod zadnjo zastavo, Konec dne in Nevarni pogled

Petek, 4. marca

Pod zadnjo zastavo: TV SLO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Last Flag Flying. ZDA, 2017. Režija: Richard Linklater. Igrajo: Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carell, J. Quinton Johnson, Deanna Reed-Foster. Drama. 125 min.

Trideset let po koncu vietnamske vojne se Lary sreča s soborcema iz tistih časov. Prosi ju, da mu pomagata poskrbeti za pogreb sina, ki je padel v iraški vojni. Trojica na poti do vojaškega oporišča naleti na neverjetno okorno vojaško birokracijo, ki jih spravlja ob živce. Spominjajo se vietnamskih dni in razglabljajo o pomenu besede domoljubje.

Odlično odigran film ceste mojstra ameriškega neodvisnega filma Richarda Linklaterja in otožna freska ZDA v času vojne v Iraku.

Konec dolgega dne: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Long Day Closes. VB., 1992. Režija: Terence Davies. Igrajo: Leigh McCormack, Marjorie Yates, Anthony Watson, Nicholas Lamont, Ayse Owens. Bio. film. 95 min.

Konec dolgega dne Foto Tv Slo

Mojstrovina sodobnega britanskega filma nas popelje na intimno potovanje skozi spomin, družinsko zgodovino, sanjarjenje in hrepenenje osamljenega dečka v proletarskem okolju Liverpoola v 50. letih.

Občutljivi fant Bud odrašča v ljubeči družini, kjer si življenje v mizernem okolju lepšajo s skupnim petjem in skrbjo za drugega. A svetu pred pragom njihove hiše vlada brezup. Proletarski vsakdan, stroga katoliška vzgoja, ustrahovanje v šoli, pomanjkanje navdiha, kulture in umetnosti v občutljivem Budu vzbujajo strašne občutke osamljenosti in melanholije.

Nevarni pogled: POP TV ob 23.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

He's Watching. 2018. Režija: Steven Brand. Igrajo: Darri Ingolfsson, Joseph C. Phillips, Linsey Godfrey, Tilky Jones, Shi Ne Nielson. Triler. 100 min.

Nevarni pogled Foto Pro Plus

Situacija se nekega dne obrne na glavo, ko se Angelin nekdanji fant Kyle nenadoma znova pojavi v njenem življenju.

Angela je namreč v preteklosti zavrnila njegovo snubitev, zdaj pa je Kyle znan fotograf, ki je s pomočjo družinske dediščine obogatel. Potem ko Angelo najame, da upravlja z njegovim denarjem, se njun poslovni odnos kmalu sprevrže v vročo afero. Ko Angela spozna, da je storila veliko napako, se mora soočiti tudi s kruto resnico o Kylu.