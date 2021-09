TV namigi: Podnebne spremembe, Dvanajsti mož in Džungla

Petek, 3. septembra



Dvanajsti mož: TV SLO 2 ob 22.20

Džungla: Kino ob 20.00

Podnebne spremembe so bile dolgo stvar prihodnosti, toda zdaj podnebje spreminjamo tako hitro, da prvič v zgodovini vidimo tudi posledice. Silovitejše nevihte in poplave, izrazitejši vročinski valovi, naraščanje morske gladine, suše, požari v naravi, tajanje ledenikov...Podnebnih sprememb ne moremo pripisati le naravnim dejavnikom. Povzročamo jih tudi mi. Kako bomo v takih razmerah pridelali dovolj hrane? Kako spremembe vplivajo na živalski in rastlinski svet?Zgodba iz druge svetovne vojne o tem, kako se je poraz spremenil v simbol junaštva, ki je narodu vlil moč in ga združil proti okupatorju.Aprila 1940 nacistična Nemčija okupira Norveško, medtem ko si nemška vojna mašinerija utira pot proti skrajnemu severu, zavezniški konvoji utrpijo strašne izgube. Škotska 1943. Britanska vojska uri norveške vojake za strateške sabotažne podvige. 24. marca sproži operacijo Martin Red. Dvanajst norveških odpornikov odpluje proti zasedeni domovini. Njihov cilj: onesposobiti nemško vojaško letališče.Leto 1981. Mladi Izraelec Yossi se med popotovanjem po svetu ustavi tudi v Boliviji. Tam se spoprijatelji s popotnikoma Kevinom in Marcusom.Med iskanjem dogodivščin v La Pazu Yossi naleti na skrivnostnega avanturista, Avstrijca Karla. Ta predlaga obisk džungle v severnem delu države, kjer živi eno slabo poznanih plemen. Yossi v avanturo pregovori še Kevina in Marcusa, tako da se četverica pod Karlovim vodstvom poda v neraziskane kraje.