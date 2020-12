TV namigi: Podnebne spremembe, Izgubljeni in Preverjeno

Torek, 15. decembra

Izgubljeni v belini: Planet TV 2 ob 21.00

Izgubljeni v belini

Preverjeno: POP TV ob 22.00

Preverjeno

Podnebne spremembe so bile dolgo stvar prihodnosti, toda zdaj podnebje spreminjamo tako hitro, da prvič v zgodovini vidimo tudi posledice. Silovitejše nevihte in poplave, izrazitejši vročinski valovi, naraščanje morske gladine, suše, požari v naravi, tajanje ledenikov...Podnebnih sprememb ne moremo pripisati le naravnim dejavnikom. Povzročamo jih tudi mi. Kako bomo v takih razmerah pridelali dovolj hrane? Kako spremembe vplivajo na živalski in rastlinski svet?Med drugo svetovno vojno nemški piloti Horst Schopis, Josef Schwartz in Wolfgang Strunk strmoglavijo sredi norveške divjine, potem ko sestrelijo britansko letalo. Pot jih vodi skozi snežni metež, dokler ne pridejo do zatočišča v zapuščeni lovski koči.Kmalu Britanca Charles P. Davenport in Robert Smith prispeta v kočo in postaneta ujetnika nemških pilotov. Moški spoznajo, da morajo sodelovati, če želijo preživeti v divjini. To pomeni začetek nepredvidljivega prijateljstva.15. decembra POP TV praznuje 25 let! Spomnili se bodo, kako se je vse skupaj začelo, spomine pa bodo delili vsi nekdanji in sedanji voditelji oddaje 24UR.Spomnili se bodo prvih zabavnih oddaj, kakšen izjemen odziv je imela oddaja Popstars in skupina Bepop, s katero je rasla cela generacija in ki jo je usodno zaznamovala tragična smrt njihovega člana. Jonas Žnidarščič, voditelj oddaje Lepo je biti milijonar, se spominja, kako je pokojni voditelj Matjaž Tanko prišel do desetih milijonov. Polno anekdot je zaznamovalo snemanje zdaj že kultne nadaljevanke Naša mala klinika.