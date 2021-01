TV namigi: Pogovor s predsednikom, Odtenki modre in Romeo

Ponedeljek, 25. januarja



Pogovor s predsednikom države – prvi v letu, ko bo Slovenija praznovala 30 let samostojnosti. V času, ko je epidemija novega koronavirusa državo postavila v povsem nove okoliščine in pred povsem nove izzive. Drugačne, a v mnogočem enako usodne, kot so bili tiste pred 30. leti. Ko se v pandemiji drugače vrti ves svet. V letu, ko bo Slovenija spet predsedovala Evropski uniji. Ko se premiki dogajajo tudi na domačem političnem prizorišču. Ko se sprašujemo o prioritetah, bistvu, posledicah, prihodnosti.S predsednikom države Borutom Pahorjem se bosta pogovarjala Rosvita Pesek in Igor Bergant.Harlee Santos je newyorška detektivka in samohranilka, ki se je znašla sredi tesno povezane enote skorumpiranih policistov pod vodstvom Matta Wozniaka. Zaradi denarnih težav sprejema podkupnine. Ko se ujame v past posebne protikorupcijske enote FBI, se mora odločiti, ali bo zaščitila »brate« policiste.Jennifer Lopez je serijo sprva le producirala, nato pa so jo na televizijski mreži NBC prosili, da bi v seriji prevzela tudi glavno vlogo. Serija temelji na delno avtobiografskem romanu policista Michaela Rudolpha Odtenki modre: 30 let (ne)etičnega delovanja policije.Azijske in afroameriške tolpe se borijo za nadzor nad ameriškim obalnim mestom Oaklandom. Prva žrtev obračuna je Po, sin vplivnega azijskega mafijca. Novica o umoru kmalu pride do Pojevega brata Hana, bivšega policista, ki po krivem sedi v hongkonškem zaporu.Šokirani Han pobegne iz ječe in odpotuje v Ameriko, da bi se bratovemu morilcu maščeval. Med iskanjem resnice se Han zaljubi v lepo Trish. In Trishin oče je vodja tolpe, ki je kriva za Pojevo smrt.