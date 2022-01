TV namigi: Prigode mladega Voltaira, Milijonar in Bodi kul

Ponedeljek, 3. januarja

Prigode mladega Voltaira: TV SLO 2 ob 20.50

Les aventures du jeune Voltaire. Fr., 2021. 1/4. Režija: Alain Tasma. Igrajo: Thomas Solivéres, Victor Meutelet, Maud Wyler, Éric Caravaca, Patrick d'Assumçao. Miniserija. 60 min.

Miniserija prikazuje življenje mladega Voltaira (1694–1778), razsvetljenskega filozofa, pisatelja in zgodovinarja. Zagovarjal je svobodo govora, versko strpnost, državljanske svoboščine in ločitev državnih institucij od Cerkve.

François-Marie Arouet, ki si je nadel vzdevek Voltaire, se je po končani jezuitski gimnaziji vpisal na pravo, a študija ni končal, posvetil se je pisateljevanju. Njegov slog je bil duhovit, kritiziral je vlado in satirično opisoval politične osebnosti. Zaradi razžalitve vojvode Filipa Orleanskega je bil eno leto zaprt v Bastilji, kjer je pisal ...

Milijonar: Planet TV ob 19.45

Slo., 2022. Vodi: Jure Godler. Kviz. 75 min.

Milijonar Foto Bojan Puhek

Na spored se s peto sezono vrača kviz Milijonar in z njim voditelj Jure Godler. »Vračamo se z novo sezono, ker enostavno ne moremo dopustiti, da se vroči stol še bolj ohladi,« pravi voditelj Jure Godler, ki bo v prvih oddajah v studiu gostil znane obraze, ti pa se bodo pomerili za dober namen.

»Prve oddaje bodo dobrodelno obarvane in novost bo med drugim tudi to, da bodo nasproti mene sedeli tekmovalke in tekmovalci v parih. Pred zadnjim odgovorom se bodo lahko posvetovali, zato upam, da bo pravilnih odgovorov še več kot po navadi. Lani smo z oddajami VIP zbrali lep znesek, ki je šel v dobrodelne namene po izbiri tekmovalcev,« je povedal Jure Godler.

Bodi kul: Kanal A ob 20.00

Vikedova ocena: 3 (od 5)

Be Cool. ZDA, 2005. Režija: F. Gary Gray. Igrajo: John Travolta, Uma Thurman, Vince Vaughn, Cedric the Entertainer, André Benjamin. Kom. 130 min.

Bodi kul Foto Pro Plus

Nekdanji gangster Chili Palmer se, potem ko se je naveličal sveta filma, odloči, da se bo preizkusil v glasbi.

Ko ruski gangsterji po naročilu ubijejo njegovega prijatelja Tommyja Athensa, ki je bil lastnik glasbene založbe, Chili prevzame njegovo založbo, za nameček pa še njegovo punco Edie. Skupaj hitro najdeta mlado pevko Lindo, ki bi jo rada izstrelila med zvezde, toda kaj, ko Chiliju za ovratnik diha kar nekaj pohlepnih poslovnežev.