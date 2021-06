TV namigi: Proslava ob dnevu državnosti, Julija in alfa Romeo, To so gadi

Petek, 25. junija



Proslava ob dnevu državnosti: TV SLO 1 ob 21.15



Julija in alfa Romeo: TV SLO 2 ob 22.05

VIKEND - Julija in alfa Romeo



To so gadi: Pop TV ob 21.05

Letošnja državna proslava po scenariju Igorja Pirkoviča bo potekala ob 30-letnici slovenske državnosti. Ustvarjalci proslave napovedujejo kulturno glasbeni program, ki bo slavil Slovenijo skozi pesem, ples in recitale. Svoj prostor bodo dobile čestitke iz domovine in tujine, ki jih je Slovenija prejela ob svoji 30-letnici. Prav tako bo proslavo vsebinsko zaznamovalo dejstvo, da Slovenija v kratkem prevzema predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Proslavo bo sklenil ognjemet. TV Slovenija bo pred proslavo predvajala še pogovore ob dnevu državnosti.Najstniški osvajalec Tilen vedno išče način, kako bi dekle čim hitreje spravil v posteljo. Nepremišljena obljuba večne zvestobe dekletu, ki odhaja v tujino, in serija tragičnih dogodkov ga prepričajo, da mu grozi smrtonosni urok, če ne bo spoštoval prisege. Njegova ljubezenska dilema pa postane še bolj nevzdržna, ko se iskreno zaljubi v sošolko Saro. Verjetno se vam zaplet iz zgornjih vrstic zdi otročji in tak je tudi film. Če torej štejete več kot 16 let, najbrž to ni film po vašem okusu.V ljubljanskem predmestju živi v večstanovanjski hiši ovdoveli voznik mestnega avtobusa Štebe s petimi odraščajočimi sinovi. Ti imajo vsak svoje težave, predvsem pa s svojimi pobalinščinami spravljajo v obup vso sosesko in gospodinjo Rozi. Nato pride v mesto še Rozina nečakinja Meri, ki ji Štebe začasno ponudi streho nad glavo. Lepo dekle zmeša glavo vsem sinovom. Jože Bevc je posnel vrhunsko komedijo, ki je zaradi odličnega scenarija in izjemne igralske zasedbe takoj postala del slovenske popkulturne zakladnice.