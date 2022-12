TV namigi: Proslava, Posebni in Stopnišče do raja

Petek, 23. decembra

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Prenos. 60 min.

Program proslave z naslovom Tu, tam, povsod … pripravlja scenaristka in režiserka Neda R. Bric, skupaj z režiserko videa Jasno Hribernik.

Nastopili bodo igralci Magda Kropiunig, Nikla Petruška Panizon in Voranc Boh, glasbena skupina Katalena, DJ Brlee s plesalcema Mašo Kagao Knez in Željkom Božićem, ter zvezda večera, mladi svetovno priznani pianist Alexander Gadjiev, ki bo s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika zaigral tudi skladbo Alda Kumarja Zeleni Jure v novi izvedbi. Slavnostni govornik bo predsednik vlade Robert Golob.

Posebni: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hors Normes. Fr., 2019. Režija: Olivier Nakache. Igrajo: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov. Kom. 120 min.

Posebni Foto Tv Slo

Topel, družbeno angažiran film režijskega dvojca Nakache in Toledano, ki zaradi skoraj dokumentarnega pristopa seže v srce.

Bruno in Malik sta prijatelja in predsednika društev, ki skrbijo za otroke in najstnike. Več kot dvajset let živita v drugačnem svetu – svetu avtističnih otrok in mladostnikov. Odločita se, da bosta s podporo neprofitnih organizacij usposabljala mlade s siromašnejših območij, da bi postali spremljevalci mladostnikov v stiski, ki so jih vse druge ustanove že zavrnile. Izjemno partnerstvo, zunaj tradicionalnih okvirov.

Stopnišče do raja: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Stairway To Heaven/A Matter Of Life And Death. VB., 1946. Režija: Michael Powell. Igrajo: David Niven, Kim Hunter, Robert Coote, Kathleen Byron, Richard Attenborough. Drama. 105 min.

Stopnišče do raja Foto Tv Slo

Cikel filmov Powella in Pressburgerja: Le ljubezen lahko premaga smrt.

Britanski pilot Peter Carter se po čudežnem pristanku iz gorečega letala na angleški plaži zaljubi v ameriško radijsko operaterko. Odposlanec iz nebes pride popravit birokratsko napako, ki je Petru prihranila prezgodnjo smrt. Preživeli pa mora svojo pravico do življenja braniti pred nebesnim sodiščem.