TV namigi: Samostojnost in enotnost, Plebiscit in Beethoven

Sreda, 23. decembra



Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti: TV SLO 1 ob 20.00

Plebiscit s Televizijo Slovenja: TV SLO 1 ob 17.30 in 21.00

Razstava o plebiscitu. Foto Aleš Černivec



Louis van Beethoven: TV SLO 2 ob 20.00

Louis van Beethoven Foto Tv Slo

Zaradi epidemije bo letošnja državna proslava izvedena samo v TV različici. Osrednji del bo slavnostni govor predsednika vlade, vsebinski del pa zastavlja temeljno vprašanje slehernika: Zakaj smo se sploh odločili za plebiscit leta 1990? Odgovori so podani v v maniri samoizpraševanja.Zaključni del pa sestoji iz skladb različnih izraznih vsebin in povednosti, interpretiranih v izvedbi slovenskih glasbenih umetnikov. Nastopili bodo Ana Dežman, Ditka, rock zasedba Big Foot Mama, Monika in Grega Avsenik, Gašper Rifelj, Gianni Rijavec in Zidaniški kvintet.TV Slovenija bo oddajo o slovenskem plebiscitu predvajal v dveh delih, prvi, popoldanski del bo vodila Rosvita Pesek: v oddajo je povabila novinarske kolege, ki so pred 30 leti po Sloveniji spremljali plebiscitno dogajanje, in tudi ljudi, ki so jih naše novinarske ekipe takrat ujele na film.V drugem delu oddaje, ki bo na sporedu po državni proslavi, bosta voditeljici Lidija Hren in Tanja Starič, ki sta kot novinarki in komentatorki v živo poročali o dogajanju na večer plebiscita, v studiu gostili najvidnejše politične ustvarjalce slovenske osamosvojitve. Televizijski popoldan in večer bosta obarvana s spomini, nostalgijo in tudi oceno sedanjega dogajanja.Piše se leto 1779. O osemletnem Ludwigu van Beethovnu, ki so ga klicali »Louis«, se že govori kot o glasbenem geniju. Izbral je svojo, samostojno pot, v nasprotju z željami in hotenji svojih bližnjih.V času evropskih družbenopolitičnih vrenj spozna Mozarta. Nekonvencionalni genij in francoska revolucija razvnameta Louisovo ustvarjalno domišljijo. Louis se odvrne od avtoritet in hoče služiti samo umetnosti. Sledi čas družinskih tragedij, tudi v ljubezni ni uslišan ...