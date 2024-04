TV namigi: Se še spomnite serije Skrivnostni otok?

Ponedeljek, 8. aprila

Skrivnostni otok: Star Channel ob 20.00

Lost. ZDA, 2004. 1. sezona. 1/24. Režija: J.J. Abrams. Igrajo: Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry O'Quinn, Josh Holloway, Naveen Andrews​, Jorge Garcia, Emilie de Ravin. TV serija. 60 min.

Ljudje, ki so se vkrcali na let Oceanic 815, niso slutili, da se jim bo življenje kmalu postavilo na glavo. Njihovo letalo strmoglavi na skrivnostnem pacifiškem otoku. Zdravnik Jack je eden od 48 preživelih. Ljudje potrebujejo njegovo pomoč. Nekatere potnike zajame panika, drugi upajo, da jih bodo kmalu rešili. Spet tretji v sebi najdejo moč, za katero sploh niso vedeli, da jo imajo.

Kmalu izgubijo upanje, da bi jih kdo rešil, in se začenjajo privajati na novo življenje izven civilizacije. Preti jim veliko nevarnosti, med drugim skrivnostni prebivalci otoka z nejasnimi, domnevno zlimi nameni. Ob vsem tem pa se morajo spopasti še z reševanjem lastnih problemov in medosebnih nesoglasij. Prijatelji, sovražniki in popolni tujci so se prisiljeni z združenimi močmi upreti krutim življenjskim pogojem.

Pred dvajsetimi leti se je začela serija, ki je postala fenomen. Množice ljudi so si postavljale vprašanja in ugibale o dogajanju v seriji. Kaj pomenijo številke? Kaj je pod loputo? Kaj je s pošastjo? Od kod polarni medved? So res na otoku? Kdo so drugi? Šest sezon so ljudje ugibali in premlevali, kaj zaboga je na stvari, dokler se serija ni končala in so ugotovili, da marsičesa niso izvedeli. A prve sezone so vseeno precej spektakularne in če se še niste izgubili na nenavadnem otoku, je zdaj pravi čas za to.

Vsi za naše!: Pop TV ob 22.15

Slo., 2024. 3/12. Vodita: Gregor Trebušak in Sanja Modrić. Športna odd. 45 min.

Benjamin Šeško. Foto Annegret Hilse/Reuters

V oddaji, ki bo gledalce pospremila do evropskega nogometnega prvenstva, so se tokrat odpravili na obisk k nekomu, ki ga ne poznajo le celotne Radeče, temveč vsa nogometna Evropa. Benjamin Šeško je v Leipzigu dokazal, da je dober v marsičem, ne samo v nogometu.

Pobliže si bodo ogledali tudi naše prve nasprotnike Dance, a na malce drugačen način, kot bi morda pričakovali. Razkrili bodo tudi, kaj čaka slovenske navijaške romarje v Stuttgartu.

Shakespeare: Vzpon genija (Premiera): TV SLO 1 ob 23.00

Shakespeare: Rise of a Genius. VB, 2023. 1/3. Režija: Julian Jones. Igrano-dok. serija. 65 min.

Shakespeare: Vzpon genija. Foto TVS

Pisalo se je leto 1587, na prestolu je bila Elizabeta I. William Shakespeare je bil star 23 let, ko se je odločil, da bo zapustil rodni Stratford upon Avon, doma pustil ženo in tri otroke in poskusil srečo v Londonu. Poiskal si je prvo službo v gledališču, kot odrski delavec, in se začel učiti skrivnosti gledališke in dramske obrti. Kmalu je napisal svojo prvo tragedijo Tit Andronik in zatem prvi dve drami iz angleške zgodovine, Henrik VI. in Rihard III.

Mnogi strokovnjaki pripovedujejo o Shakespearovem umetniškem delu in o njegove zasebnem življenju, vmes pa z igranimi prizori prikažejo nekaj ključnih dogodkov iz njegovega življenja.