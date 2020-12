TV namigi: Silvestrski program, Severina in Led

Četrtek, 31. decembra



Kaj dogaja?, Srečno novo leto!, Adijo, 2020!: TV SLO 1 ob 20.00, 20.45 in 22.15



Severina: Čarobna turneja: POP TV ob 21.45

Led: TV SLO 2 ob 19.40

V silvestrski oddaji Kaj dogaja? bodo avtorji komentirali iztekajoče se leto. Voditelju Tilnu Artaču se pridružujeta reporterja s terena: Admir Baltić, ki išče rešitve za vsakdanje težave, in Miha Brajnik, ki zna za vsako temo najti pravega sogovornika. Več bo glasbe, v goste bodo prišli Slovenci, ki bodo gledalcem zaželeli vse najlepše. Na obisku bosta prva diva slovenske glasbe Helena Blagne in prvi mož NIJZ Milan Krek. Prišla bo tudi posebna gostja, ki nas spremlja že vse leto, in upamo, da bo to njen zadnji obisk – gospa Korona.Voditeljica Maja Martina Merljak piše Dedku Mrazu. V najbolj čudnem letu, ki smo ga preživeli, smo zmagovali povsod, kjer se je dalo: vse je zabeleženo, od globalnih podvigov, lokalnih presežkov do velikih osebnih zmag. Najboljši standup komiki se bodo pomerili v All stars kvizu leta med vzhodom in zahodom, glasbeniki bodo igrali v dvojicah, na varni razdalji, gostje pa bodo tri izjemne osebnosti, brez mask. V posebnem resničnostnem šovu, ki bo hkrati potekal v treh večjih slovenskih mestih, bomo na ogled postavili bicikl, letošnji simbola upora, trme ...Gledalce bo v novo leto neposredno iz studia TVS popeljal Blaž Švab. Z njim bodo silvestrovali najuspešnejši pevke in pevci, čestitali bodo posamezniki, ki so v medijskih vodah pustili sled: Slavoj Žižek, Pedro Opeka, Maja Keuc, Anže Škrube, bratje Prevc, Zlatko Zahovič, Goran Dragić, Anže Kopitar, Boris Pahor, Aleksander Čeferin … Večer bodo popestrili še Goran Hrvaćanin, Mario Ćulibrk in Jernej Kogovšek. Gostili bodo gasilce, policiste, slovenske vojake, carinike, komunalne delavce, porodničarje, zaposlene v UKC Ljubljana in UKC Maribor. Gledalke in gledalci bodo lahko pošiljali SMS-je in fotografije, ki jih bodo živo objavili. Ob polnoči pa bo zapel Alfi Nipič.Severinini koncerti so vedno posebno doživetje in taka je bila tudi njena turneja z imenom Magic Tour. Na odru se v obliki diamanta izmenjujejo različne predstave, ki ustvarjajo magično pravljico za vso družino – mešanico kabareja, futurističnega spektakla, dalmatinskega vzdušja in iluzionizma.Koncert je bil posnet lanskega decembra v zagrebški Areni, gre pa za Severinino največjo produkcijo in najzahtevnejšo turnejo do zdaj, saj je bilo vanjo vključenih več kot sto ljudi, vodilni členi pa so bili slovenski ustvarjalci.Plesna romanca. Sodobna Rusija. Življenje preproste Nadje se je obrnilo na glavo, ko je njen talent opazil slavni umetnostni drsalec Vladimir Leonov. Postala sta par na ledu – in zasebno. Pripravljata se na nastop na olimpijskih igrah in na poroko.Tedaj pa se Nadja poškoduje in pristane v bolnišnici. Medtem ko se spoprijema s svojo stisko, spozna Sašo, hokejista, ki se zavzame zanjo in jo nauči ponovno verjeti vase in v svoje sanje ...