TV namigi: Simonova skrivnost, 1979 in Skyfall

Simonova skrivnost: TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La dernière vie de Simon. Fr., 2019. Režija: Léo Karmann. Igrajo: Benjamin Voisin, Martin Karmann, Camille Claris, Nicolas Wanczycki, Julie-Anne Roth. Drama. 115 min.

Čustvena fantazijska drama se vrti okrog izginotja najstnika s posebnimi močmi.

Simon je sirota in njegove največje sanje so, da bi našel novo družino. Toda Simon ni kot drugi otroci. Ima skrivno moč: sposoben je privzeti videz oseb, ki se jih je dotaknil. Svojo moč včasih izkoristi za pobeg iz sirotišnice. Nekega dne dečka posvojijo. Simon se naveže na novo sestro Madeleine in brata Thomasa, s katerima končno okusi otroštvo, o kakršnem je sanjal. Simonovo nenadno izginotje sredi ene izmed njihovih pustolovščin pa postavi na glavo življenje v njegovem novem domu.

1979 – veliki pok našega časa

1979 Big Bang of the Present. Nem./Fr., 2019. Režija: Dirk K. van den Berg, Pascal Verroust. Dok. film. 90 min.

Svet, v katerem živimo danes, so sooblikovali dogodki izpred dobrih 40 let – propad komunizma, razcvet tržne ekonomije in rastoča moč spolitizirane religije. Odločilnega leta 1979 so se namreč zvrstili islamska revolucija v Iranu pod vodstvom ajatole Homeinija, obisk papeža Janeza Pavla II. na Poljskem, odpiranje Deng Šjaopingove Kitajske v svet, korak k neoliberalizmu Margaret Thatcher v Veliki Britaniji in vdor Sovjetske zveze v Afganistan.

Po štirih desetletjih čutimo posledice teh – krize na Bližnjem vzhodu in v Afganistanu, širjenje terorizma, vzpon Kitajske med svetovne velesile, pa tudi vprašanje brexita in vzdržljivosti Evropske unije.

007 – Skyfall: Planet TV ob 21.25

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Skyfall. Koprod., 2012. Režija: Sam Mendes. Igrajo: Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris. Akc. film. 165 min.

Skyfall je 23. film o Jamesu Bondu, ki je izšel ob 50. obletnici začetka serije. V njem v vlogi slavnega agenta tretjič nastopi Daniel Craig

Po katastrofalni operaciji v Istanbulu je James Bond ostal pogrešan. Hkrati so se na internetu pojavile identitete vseh tajnih agentov MI6. Zato se sprožijo vprašanja, ali je M sposobna za vodstvo tajne službe. Takrat se prikaže Bond in M ga pošlje na lov za hekerskim teroristom Raoulom Silvo. A James Bond med divjimi pregoni težko loči resnico od laži ...