TV namigi: Skok, Zaobljuba tišine in Posebno priznanje 2

Nedelja, 27. marca

Skok: TV SLO 1 ob 22.30

Suolis. Koprod., 2020. Režija: Giedre Zickyte. Dok. film. 90 min.

Neverjetna zgodba o prebeglem litovskem pomorščaku v času zaostrenih odnosov med svetovnima velesilama, ZDA in Sovjetsko zvezo. Leta 1970 sta se na Atlantiku načrtovano srečali ameriška patruljna in sovjetska ribiška ladja. Simas Kudirka je izkoristil priložnost in skočil z ruske ladje na krov ameriške in tam prosil za azil. Po večurnem hudem zapletu je ameriški poveljnik dovolil, da so pretepenega Kudirko sovjeti vzeli nazaj na svojo ladjo.

Kudirka je pristal v gulagu, a za njegovo zgodbo so slišali mnogi, tudi borci za človekove pravice in politiki. Naposled se je zanj zavzel predsednik Ford. Kudirka je postal ameriški državljan in s svojo družino zaživel ameriško življenje, ki pa ga ni nikoli ponotranjil ...

Zaobljuba tišine: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Acts of Vengeance. ZDA, 2017. Režija: Isaac Florentine. Igrajo: Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega, Cristina Serafini, Atanas Srebrev. Akc. film. 100 min.

Zaobljuba tišine Foto Pro Plus

Uspešnemu odvetniku Franku Valeri se čez noč življenje obrne na glavo, ko neusmiljeni morilec umori njegovo ženo Sue in hčerko Olivio. Ker se preiskava krutega zločina znajde v slepi ulici, se Frank odloči, da bo stvari vzel v svoje roke in ne bo spregovoril dokler ne najde krivca za krvava umora ter z njim poravna račune. Toda ali bo Frank zbral dovolj poguma za krvavo maščevanje?

Spodoben akcijski film, v katerem so pesti bolj prepričljive od besed, je primerno razvedrilo za tiste, ki jih bolj kot zgodba veselijo učinkoviti akcijski prizori.

Posebno priznanje 2: Dobrodošli v svetu odraslih: TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mention particuliere 2: Bienvenue dans l'age Adulte. Fr., 2020. Režija: Cyril Gelblat. Igrajo: Marie Dal Zotto, Hélène de Fougerolles, Bruno Salomone, Maïra Schmitt, Alexis Michalik. Kom. 100 min.

Posebno priznanje 2: Dobrodošli v svetu odraslih Foto Tv Slo

Nadaljevanje mladinskega filma z isto junakinjo se brez predsodkov in pokroviteljskega odnosa ukvarja z ovirami in uspehi odraščajočega dekleta z Downovim sindromom.

19-letna Laura z Downovim sindromom je uspešno končala gimnazijo in s tem dokazala, da ima enake intelektualne sposobnosti kot njeni sovrstniki. V novo življenjsko obdobje vstopa z visokimi ambicijami. Kot praktikantka se zaposli na lokalni radijski postaji ...