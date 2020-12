TV namigi: Skozi džunglo, Osamljeni igralec in Izgubljeno

Torek, 8. decembra



Skozi ameriško džunglo – dokumentarni portret Louisa Adamiča: TV SLO 1 ob 20.55



Osamljeni igralec: Kino ob 21.50

Osamljeni igralec Foto Pro Plus

Vse je izgubljeno: Planet TV 2 on 21.00

Film je portret Louisa Adamiča, premalo znanega Slovenca, ameriškega pisatelja in politika, zelo pomembnega v času 2. svetovne vojne. Louis Adamič je bil cenjen gost tudi v Beli hiši. Skozi preiskavo njegove nepojasnjene smrti v ameriškem New Jerseyju leta 1951 film prinaša vpogled v njegovo življenjsko pot in refleksijo na moderni čas. Stvari, o katerih je pisal Adamič, so še danes aktualne – rasizem, demokracija, sprejemanje imigrantov in vprašanje nacionalne identitete.Film so posneli na več lokacijah v Sloveniji in ZDA, scenarij zanj sta napisala Boštjan Virc in Iza Strehar.Komična drama temelji na resnični zgodbi iz sredine 80. let, ko so v severovzhodnem angleškem mestecu Crewe ustanovili klub ameriškega nogometa. Film je produciral Gary Delaney, ki je odraščal v Creweju in je tudi izvirni ustanovitelj kluba.Derek je sanjač in velika zguba. Vse, česar se loti, se spremeni v pravo katastrofo. Da bi svetu končno dokazal, da lahko uspe, se posveti ameriškemu nogometu v deželi, v kateri kraljujejo nogomet, ragbi in krompirček. Kmalu Derek postane popolnoma obseden z uspehom in ne vidi, da bo zaradi tega izgubil vse, kar ima.Sredi Indijskega oceana plava 12-metrska jadrnica. V njej je mož, ki ga prebudi strašljiv zvok. Kontejner, ki je padel s tovorne ladje, je poškodoval njegovo jadrnico in kabina se začne polniti z vodo. Njegova navigacija in povezava s svetom prenehata delovati. Uspe mu nekako zakrpati luknjo, a kmalu opazi, da se mu bliža huda nevihta. Vse, kar mu je ostalo v pomoč, sta sekstant in star zemljevid. In seveda njegovo znanje izkušenega pomorščaka.Ena najboljših iger Roberta Redforda zadnjega časa!