TV namigi: Slavno neslavna Florence, Kocka in Solaris

Petek, 6. maja

Slavno neslavna Florence: TV SLO 2 ob 21.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Florence Foster Jenkins. VB, 2016. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson. Bio. film. 115 min.

New York, 1944. Dedinja Florence Foster Jenkins je s svojim angleškim soprogom St. Clairom Bayfieldom sredi vrhunca newyorškega družabnega dogajanja. Ko v Carnegie Hallu sliši slovito sopranistko Lily Pons, Florence dobi navdih, da začne spet peti; odloči se za ure petja, kar njen predani Bayfield srčno podpira. Najdeta mladega pianista Cosma McMoona, da jo spremlja na klavirju. Zanj je to sanjska služba! Dokler seveda ne dojame, da njegova učenka komaj kdaj zadene kako noto ...

Mešanico drame in komedije v biografski zgodbi, ki se zdi bolj čudna od vsake fikcije, na še višjo raven dvigne odlična igre Streepove.

Kocka: Planet TV ob 23.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Cube. Kan., 1997. Režija: Vincenzo Natali. Igrajo: Nicole de Boer, Nicky Guadagni, David Hewlett, Andrew Miller, Julian Richings. Triler. 100 min.

Kocka Foto Planet Tv

Neodvisna kanadska znanstvenofantastična grozljivka si je s svojim nadrealističnim kafkovskim vzdušjem prislužila kultni status.

Šest navadnih, povprečnih ljudi se zbudi v nadrealističnem zaporu, na prvi pogled neskončnem blodnjaku, sestavljenem iz nenavadnih futurističnih sob v obliki kocke. Vsi so oblečeni v identična oblačila in se ne poznajo med sabo. Nihče ne ve, kje so, kako so prispeli tja, kjer so, niti kdo so preostali sotrpini. Soba, v kateri so, je s težkimi kovinskimi vrati povezana s še šestimi skoraj identičnimi sobami, ki so spet povezane z naslednjimi šestimi sobami, le da vsaka skriva drugačno, smrtno nevarno past.

Solaris: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 od 5)

Solyaris. SZ, 1972. Režija: Andrei Tarkovsky. Igrajo: Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Järvet, Vladislav Dvorzhetskiy, Nikolay Grinko. ZF film. 170 min.

Solaris Foto Tv Slo

Poetična klasika Andreja Tarkovskega je eden najpomembnejših znanstvenofantastičnih filmov vseh časov.

Socialni psiholog Kris Kelvin je poslan na vesoljsko postajo, ki kroži nad orbito oddaljenega planeta Solaris, da bi raziskal, zakaj je tamkajšnja posadka izgubila enega od članov. Preostala dva kozmonavta sta zelo skrivnostna in nekooperativna. Kelvin doživi pretres, ko se na postaji sreča s svojo ženo, ki je sicer umrla pred desetimi leti ...