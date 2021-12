TV namigi: Slovenija v 2021, Borut Pahor in Delo brez avtorja

Ponedeljek, 27. decembra

Slovenija v letu 2021: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2021. Avtorica: Rosvita Pesek. Inf. odd. 65 min.

Slovenija v letu 2021 ni bila ena, kot smo zaradi epidemije novega koronavirusa naivno pričakovali. Bili sta dve. Prva se je virusu odločno postavila v bran z nošenjem maske, cepljenjem, spoštovanjem pogoja PCT, druga je zanikala njegov obstoj, se ni cepila, nasprotovala izvajanju pogoja PCT ter na protestih javno izražala svoje nezadovoljstvo

Oster rez – brez dialoga – je vladal tudi v politiki. Vlada je leto začela z udobno podporo poslancev in končala kot manjšinska, saj je v dveh koalicijskih strankah prihajalo do notranjih razhajanj. Med epidemijo, ki je leto naredila takšno, kakršnega še ni bilo, in političnimi napetostmi, je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije ...

Pogovor s predsednikom države: TV SLO 1 ob 21.10

Slo., 2021. Vodita: Tanja Starič in Igor Pirkovič. Pog. odd. 45 min.

Pogovor s presednikom države Foto Voranc Vogel/delo

Pogovor s predsednikom države o minulih letih njegovega mandata in o zadnjem, ki ga čaka.

Kakšne so posledice epidemije v družbi? Bodo volitve res 24. aprila? Kaj lahko glede na padec zaupanja v politiko in napoved novih strank in gibanj od njih pričakujemo? Kje je Slovenija v mednarodnih očeh in kam se zdaj uvrščamo? O tem in drugih aktualnih vprašanjih v pogovoru z Borutom Pahorjem.

Delo brez avtorja: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Werk ohne Autor. Nem./Ita., 2018. Režija: Florian Henckel von Donnersmarck. Igrajo: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci. Bio. film. 190 min.

Delo brez avtorja Foto Tv Slo

Režiser je navdih črpal iz življenjske zgodbe nemškega slikarja Gerharda Richterja.

V filmu je to Kurt, ki ga spremljamo od rane mladosti, ko mu je ljubezen do umetnosti vsadila teta Elizabeth. To so leta 1937 prisilno odpeljali v psihiatrično ustanovo, ki jo je tedaj vodil profesor Seeband. Naključje je hotelo, da so se njegove in Kurtove poti kasneje srečale. Elizabethina prisilna hospitalizacija, sterilizacija in smrt v koncentracijskem taborišču so Kurta zaznamovale, a ljubezen do slikarstva je ostala in ni pozabil Elizabethinih besed: »Nikoli ne glej stran. Vse, kar je resnično, je lepo.«