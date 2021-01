TV namigi: Slovenski avto leta, Fantovska leta in Tri sestre

Sobota, 9. januarja



Enega najstarejših slovenskih izborov, tokrat že 29., organizirajo slovenski mediji, ki se ukvarjajo s poročanjem o avtomobilih. Ti bodo tudi tokrat s svojimi glasovi izbrali končnega zmagovalca, enega od petih finalistov izbora za Slovenski avto leta 2021. Tudi tokratnem so najprej glasovali gledalci, poslušalci, bralci in sledilci v medijih in iz spiska 18 kandidatov izbrali pet finalistov.Ti so tudi že dobili prve točke za finale izbora. Med petimi finalisti so: škoda octavia 6, volkswagen golf 4, peugeot 2008 3, renault captur 2 in hyundai tucson eno. Poleg izbora avtomobila leta bodo gledalci več izvedeli o treh prevladujočih trendih iz sveta avtomobilov, asistenčnih sistemih, digitalizaciji in električni mobilnosti.Leta 2002 živita mali Mason in njegova starejša sestra Samantha v Teksasu z mamo Olivio, ki se s svojo majhno plačo težko prebija iz meseca v mesec. Oče, ki je ločen od Olivie, je odšel na Aljasko, da bi si tam našel delo ...Režiser je film snemal kar 12 let, tako da je enkrat na leto zbral ekipo in posnel nekaj scen. Rezultat je edinstven film z vpogledom v odraščanje dokaj povprečnega ameriškega otroka. Režiser vsakdanjost Masonovega odraščanja predstavi na intimen, pristen način, skozi njegovo življenje smo seveda priča tudi razvoju sveta in predvsem ZDA s perspektive teksaške družine srednjega razreda.Reyhan (20), Nurhan (16) in Havva (16) so sestre, ki z očetom živijo v odmaknjeni gorski vasici v centralni Anatoliji.Vse tri so že bile poslane v mesto, kjer so delale kot gospodinjske pomočnice, in vse so se že vrnile; zadnja med njimi Nurhan, ker je pretepla sina lokalnega doktorja, ki je vsako noč močil posteljo ...