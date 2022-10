TV namigi: Soba, Nora vojna bratov Marx in Top Gun

Petek, 7. oktobra

Soba: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Room. ZDA, 2015. Režija: Lenny Abrahamson. Igrajo: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers. Drama. 125 min.

Mlada ženska in njen sin sta ujetnika v izolirani sobi, za katero je petletnik prepričan, da je ves svet. A preživetje v ujetništvu sestavlja le prvo tretjino zgodbe, glavnina je posvečena fantovemu spoznavanju sveta skozi nove oči po rešitvi.

Odlična igra obeh protagonistov (Brie Larson je dobila oskarja za glavno žensko vlogo) pripomore k temu, da film gledalca pretrese in nagradi obenem, ne da bi se ob tem kadar koli zatekal k cenenemu senzacionalizmu ali zlagani melodrami. Eden čudovitih portretov materinske ljubezni.

Nora vojna bratov Marx: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Duck Soup. ZDA, 1933. Režija: Leo McCarey. Igrajo: Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx, Zeppo Marx, Margaret Dumont, Raquel Torres. Kom. 75 min.

Nora vojna bratov Marx Foto Tv Slo

Država Freedonija se spopada s finančno krizo in je na robu družbene revolucije. Vlada po navodilih bogatašinje, gospe Teasdale, za predsednika nastavi Rufusa T. Fireflyja, v kogar je vplivna ženska zagledana. Toda Firefly se norčuje iz vladnih protokolov, prav tako pa vešče zavrača preudarnost in razumnost. Sosednja država Sylvanija medtem snuje napad na Freedonijo in tja pošlje vohuna. Vojna je neizogibna. Komedija pa prav tako.

V brezčasni politični satiri se bratje Marx norčujejo iz »dežele svobodnih«, nerazumne logike ekonomije, politike in vojne.

Top Gun: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 1986. Režija: Tony Scott. Igrajo: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt. Akc. film. 135 min.

Top Gun Foto Pro Plus

Pete »Maverick« Mitchell je sprejet v elitno vojaško šolo za pilote, kjer spozna podobne nadebudneže, med katerimi se vname prava bitka za bleščeči naziv »top gun«, ki ga dobi najboljši diplomiranec letnika.

Maverick čez noč zaslovi s pogumnim podvigom, ko v zraku posname sliko ruskega letala, vendar se v tem tekmovalnem ozračju med Maverickom in kolegom Goosom splete močna prijateljska vez. Maverick se poleg tega zaplete v romanco s prikupno inštruktorico Charlie.