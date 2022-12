TV namigi: Športnik leta, Samo en cvet, Nacisti v Nürnbergu

Torek, 13. decembra

Športnik leta 2022: TV SLO ob 17.30

Slo., 2022. Režija: Režija: Urška Žnidaršič. Vodita: Gašper Bolhar in Irena Shyama Hlebš. Prenos. 90 min.

Na prireditvi, ki bo potekala v Cankarjevem domu, bo znano, kdo bodo nasledniki Janje Garnbret, Tadeja Pogačarja in slovenske moške košarkarske reprezentance, ki so bili najboljši v letu 2021.

Spomnili se bodo velikanov iz prvega obdobja samostojne Slovenije, ki bodo podelili priznanja naslednikom. Med njimi bodo atletinja Brigita Bukovec, veslač Iztok Čop, kajakaš Andraž Vehovar, rokometaša Tanja Polajnar in Rolando Pušnik, skakalec Franci Petek, telovadec Lojze Kolman, alpska smučarka Nataša Bokal in košarkarja Sabina Felc ter Peter Vilfan. Za glasbeno spremljavo bo skrbela skupina Lačni Franz. Gost bo tudi predsednik Borut Pahor.

Samo en cvet: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2022. Avtor: Zvezdan Martić. Igrano-dok. film. 60 min.

Samo en cvet Foto Tv Slo

Trinajstega decembra bo minilo sto let od rojstva Karla Destovnika - Kajuha (1922–1944), pesnika, človekoljuba, partizana in narodnega heroja. Ob tej priložnosti je nastal film, ki sporoča, da so Kajuhove pesmi ljubezni in upora še vedno žive in pomembne tudi sto let po njegovem rojstvu.

V filmu je predstavljen nastanek Kajuhove pesniške zbirke Pesmi, edine, ki je izšla v času njegovega kratkega življenja. Medtem ko je bil v partizanih vodja kulturniške skupine XIV. divizije, je v nemogočih razmerah sredi notranjskih gozdov nastala zbirka, ki jo je Kajuh narekoval po spominu. V filmu se prepletata dve rdeči niti; Kajuhova partizanska zgodba in zgodba o skupini mladih na pohodu po poteh XIV. divizije.

Nacisti v Nürnbergu: Izgubljeno pričevanje: National Geographic ob 21.00

Nazis at Nuremberg: The Lost Testimony. ZDA, 2021. Dok. odd. 120 min.

Nacisti v Nürnbergu: Izgubljeno pričevanje Foto Nat. Geo.

Na sporedu bodo doslej še neslišana pričanja na sojenju nacističnim zločincem v Nürnbergu, ki razkriva pretresljive podrobnosti o drugi svetovni vojni in o kolesju nacističnega vojnega stroja.

Gledalci bodo lahko prisluhnili surovim glasovom Hitlerjevih zločinskih pajdašev, kot so bili Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Albert Speer in Rudolf Hess, pa tudi žrtvam in pričam, ki so pogumno pričale proti njim.