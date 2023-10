TV namigi: Štartaj, Roparsko gnezdo in Iranska vstaja

Nedelja, 15. oktobra

Štartaj, Slovenija: na podeželju: POP TV ob 18.45

Slo., 2023. 8. sezona. 1. del. Resn. šov.

Nova, osma sezona podjetniške oddaje Štartaj, Slovenija prihaja na POP TV v novi podobi in osveženem formatu. Z novim imenom in novimi podjetniki. Štartaj, Slovenija: na podeželju bo letos predstavila sedem kmetov, ki vstopajo na slovensko tržišče in na police Intersparov po Sloveniji s svojim inovativnimi izdelki, ki jih ti kmetje pridelujejo na svojih kmetijah. V oddajah bodo predstavili problematiko samooskrbe, podnebnih sprememb, trajnosti in s tem razvoja podeželja.

V prvi oddaji bomo spoznali sedem kmetov in kmetic iz različnih koncev Slovenije. Vsak od njih je razvil izdelek, ki ohranja kmetije, s tem pa ohranja podeželje.

Roparsko gnezdo: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Den of Thieves. ZDA, 2018. Režija: Christian Gudegast. Igrajo: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent, Meadow Williams. Akc. krim. 155 min.

Roparsko gnezdo Foto Planet TV

Film je režijski prvenec Christiana Gudegasta, znanega po scenariju filma London je padel, in pripoveduje zgodbo z obeh nasprotujočih si zornih kotov – policijskega in zločinskega.

Spremljamo igro mačke in miši med pripadniki posebne kriminalistične enote Los Angelesa pod vodstvom izkušenega Nicka O'Briena in člani ekipe bančnih roparjev z Rayem Merrimenom na čelu, katerih življenja se pogosto prepletajo. Zločinska tolpa načrtuje na videz nemogoč rop zveznih rezerv, ki ga namerava izvesti prav pred nosom policije.

Iranska vstaja skozi oči Irancev: TV SLO 1 ob 22.35

Inside the Iranian Uprising. VB., 2023. Režija: Majed Neisi. Dok. odd. 60 min.

Iranska vstaja skozi oči Irancev Foto Tv Slo

Mahso Amini so priprli, ker si ni dovolj spodobno pokrila las. Njena smrt je izzvala ogorčene ulične proteste, ki so se hitro razširili po vsem Iranu. Ženske so množično sežigale svoje naglavne rute, posnetke upora pa objavljale na družbenih omrežjih. Sledil je neizprosen obračun oblasti z demonstranti, med katerim je umrlo več sto Irancev, med njimi številni mladi in celo otroci.