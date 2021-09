TV namigi: Steve Jobs, Ujete v medmrežju ...

Petek, 1. oktobra



Steve Jobs: TV SLO 2 ob 21.10



Ujete v medmrežju: TV SLO 2 ob 20.05

VIKEND - V siti - Ujete v medmrežju



Kinoteka: Evropa, Evropa: TV SLo 1 ob 23.10

Portret moža, ki mu po imenu in priimku ponavadi dodajo še oznako genij, ni preprosta naloga. A režiser Danny Boyle in scenarist Aaron Sorkin sta jo opravila zelo dobro. Sorkin je Steva Jobsa predstavil skozi tri predstavitve Jobsovih produktov: Macintosha 1984, NeXT Cuba 1988 in iMaca 1998. A ti dogodki so le kulisa za vpogled v življenje moža, ki je hkrati heroj in tiran, nekdo, ki ga bližnji občudujejo in prezirajo hkrati ... Film, ki ga ne zanima toliko dokumentarna točnost kot vpogled v ozadje mita, odlikujejo vrhunske igralske predstave.Češka avtorska ekipa je v filmskem studiu postavila tri otroške sobe, opremljene s kamerami in z računalniki, zanje pa posedla tri odrasle igralke mlajšega videza, ki so odigrale 12-letnice. Odprli so lažne profile na spletnih omrežjih facebook, snapchat, skype in nekaterih drugih. Kamere so dekleta spremljale deset dni od 12. ure do polnoči, ko so bile aktivne na spletu, pa tudi takrat, ko so se dobile s plenilci – takih neposrednih srečanj je bilo 21. Z moškimi vseh let, ki so se deklicam oglasili, so te klepetale in se pogovarjale prek skypa. Velika večina je od njih zahtevala spolnost prek spleta, pošiljali so jim svoje erotične fotografije in posnetke s pornografsko vsebino; nekateri so jim tudi grozili.Deček Sally je po kristalni noči, uverturi v pogrom nad judovskim prebivalstvom leta 1938, odtrgan od svoje judovske družine. Dve leti preživi v ruski sirotišnici, kjer mu v glavo vtepajo komunistično ideologijo. Ko pa nacistični vojaki pridejo v Rusijo, pretkani Sally te prepriča, da je po izvoru Arijec, in zamenja strani. Izkoristi tudi svoje znanje ruščine in postane neprecenljiv tolmač, nato pa po naključju še vojni junak.