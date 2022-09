TV namigi: Stopimo skupaj za Kras, Wannseejska konferenca ...

Četrtek, 29. septembra

Stopimo skupaj za Kras: TV SLO 2 ob 20.05

Slo., 2022. Vodita: Martina Arčon in Boštjan Romih. Konc. 95 min.

Kraške občine, ki so bile v letošnjem uničujočem požaru najbolj prizadete, bodo v sodelovanju z RTV Slovenija pripravile dobrodelno prireditev za zbiranje sredstev. Center za obnovo pogorelega Krasa bo zbrana sredstva najprej usmeril v zagon projekta Zeleno srce Krasa. Projekt bo povezal strokovno vzgojo sadik avtohtonih dreves za pogozdovanje, s katerimi bodo ohranili avtentičnost kraške pokrajine, in pa novo, istoimensko pohodniško pot med tremi občinami, ki bo na območje današnjih pogorišč v prihodnje vnašala novo življenje. Na prireditvi bodo nastopili Lea Sirk, Rudi Bučar, Tinkara Kovač, Anika Horvat, Vlado Kreslin, Nuša Derenda, Eva Boto, Marko Vuksanović, Slavko Ivančič, Tatjana Mihelj ...

Wannseejska konferenca: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Die Wannseekonferenz. Nem., 2022. Režija: Matti Geschonneck. Igrajo: Simon Schwarz, Fabian Busch, Philipp Hochmair, Maximilian Brückner, Godehard Giese. TV-drama. 110 min.

20. januarja 1942 so se na povabilo Reinharda Heydricha v vili ob jezeru Wannsee pri Berlinu srečali vodilni člani nacističnega režima. Edina točka konference je bila: Končna rešitev judovskega vprašanja. V okviru srečanja je Heydrich predstavil načrt, verjetno ga je odobril Adolf Hitler, za deportacijo judovskega prebivalstva na območja pod nemško zasedbo kjer bi jih izkoriščali za delo, dokler ne bi od napora umrli.

Trojna 9: Kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Triple 9. ZDA, 2016. Režija: John Hillcoat. Igrajo: Chiwetel Ejiofor, Ca- sey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Aaron Paul. Akc. film. 135 min.

Skupino pripadnikov tolpe in pokvarjenih varuhov zakona izsiljuje ruska mafija, da bi pod grožnjo izpeljali visoko tvegani rop. Edini način pa je priredba policijske kode 999, ki označuje ranjenega ali padlega varuha zakona. Njihovi nameni se izjalovijo, ko se nič hudega sluteči novinec, ki so mu nastavili past, izogne napadu. Tako se začne vratolomni akcijski pekel nepričakovanih zasukov, dvojnih prevar, pohlepa in maščevanja. Prava žanrska zabava, ki ji sicer ne manjka lukenj v scenariju, a z dovolj dobro igralsko zasedbo, da jih gledalec lahko prezre.