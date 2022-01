TV namigi: Streljanje psov, Tekla bo kri in Dvorana slavnih

Četrtek, 13. januarja

Streljanje psov: Kanal A ob 22.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Shooting Dogs. VB., 2005. Režija: Michael Caton-Jones. Igrajo: John Hurt, Hugh Dancy, Dominique Horwitz, Louis Mahoney, Nicola Walker. Drama. 125 min.

Film temelji na dogodkih iz leta 1994, ko se v Afriki začne krvavi genocid. Britanski srednješolski učitelj Joe Connor kot prostovoljec prispe v Ruando ravno v času, ko so napetosti med pripadniki plemena Tutsi in Hutuji prerasle v državljansko vojno. Connor je priča splošnemu nasilju in trpinčenju svojih učenk, zato se odloči šolo uporabiti kot kraj, kamor se lahko zatečejo tutsijevski begunci ...

Film temelji na pričevanjih novinarja BBC-ja Davida Beltona, ki je tudi eden od scenaristov filma.

Tekla bo kri: TV 1000 ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

There Will Be Blood. ZDA, 2007. Režija: Paul Thomas Anderson. Igrajo: Daniel Day-Lewis, Martin Stringer, Matthew Braden Stringer, Jacob Stringer, Joseph Mussey. Drama. 195 min.

Tekla bo kri Foto Tv 1000

Nekdanji rudar Daniel se odpravi v malo kalifornijsko mesto, kjer odkrije nafto, nato pa prebivalce prepriča o donosnosti črpanja nafte. Lokalni župnik bi z Danielovim denarjem rad zgradil cerkev. Ko začne z bogastvom rasti tudi njegov vpliv, Daniel pokaže svoj pravi jaz ...

»Tam, kjer teče nafta, teče tudi kri.« Film avtorja Paula Thomasa Andersona prav s tem citatom dobro povzema splošno sliko današnjega sveta. Sicer to počne z zgodbo, ki se zavrti na prelomu v 20. stoletje, a vzporednice z vsakdanjikom so jasne, in režiser navrže še sociološko analizo sodobne Amerike.

Sprejemi v Dvorano slavnih rokenrola 2021: HBO ob 21.35

The Rock & Roll Hall of Fame 2021 Inductions. ZDA, 2021. Prireditev. 200 min.

Sprejemi v Dvorano slavnih 2021 Foto HBO

Svečani 36. sprejem v dvorano slavnih rokenrola se je odvil 30. oktobra lani v Clevelandu v Ohiu.

Novi člani so postali Tina Turner, Carole King, The Go-Go's, JAY-Z, Foo Fighters in Todd Rundgren v kategoriji izvajalcev; Kraftwerk, Charley Patton in Gil Scott-Heron v kategoriji vplivnežev; LL Cool J, Billy Preston in Randy Rhoads v kategoriji glasbene odličnosti, Clarence Avant pa je prejel nagrado Ahmeta Erteguna.