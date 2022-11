TV namigi: Sveta čudesa sveta, Umri pokončno in Tednik

Ponedeljek, 7. novembra

Sveta čudesa sveta: TV SLO 1 ob 13.25

Earth's Sacred Wonders. VB, 2019. 1/3. Režija: Matt Barrett. Dok. serija. 60 min.

Številne svetovne znamenitosti je navdihnila vera. Za nekatere so to zatočišča za razmišljanje v tihoti. Za druge so prizorišča osupljivih dejanj čaščenja, nevarnih izzivov in izjemne predanosti, ki jih tujci le redko vidijo.

V prvem delu bodo predstavili ostarelega vrtnarja, ki s svojo ekipo skrbi za tempeljski kompleks Angkor v Kambodži in tvega življenje, da bi templje rešil pred džunglo. Šaolinskega meniha po enajstih letih predane vadbe in učenja svetih spisov čaka preizkus, ki bo odločal o njegovi prihodnosti. Mladi palestinski reševalec pa v Jeruzalemu premaguje lastno sestradanost in izčrpanost, da bi med ramazanskim postom pomagal drugim vernikom.

Umri pokončno: Planet TV 2 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Die Hard. ZDA, 1988. Režija: John McTiernan. Igrajo: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Reginald VelJohnson, Paul Gleason, William Atherton. Akc. film. 140 min.

Umri pokončno Foto Planet Tv

Bruce Willis se je z vlogo neuničljivega policista Johna McClana v seriji akcijskih filmov Umri pokončno trdno prikoval med hollywoodske zvezde.

V prvem filmu se McClane zoperstavi močno organizirani teroristični skupini pod vodstvom Nemca Hansa Gruberja, ki si je z natančnostjo švicarske ure izmislil plan za krajo več milijonov dolarjev. Teroristi zasedejo stavbo korporacije, kjer je zaposlena Johnova žena. Gruber bi svoj načrt do potankosti izpeljal, če se v stavbo ne bi prikradel McClane.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Wavebreakmedia/shutterstock

40-letna avstrijska jadralna padalka, ki si je v pri nesreči v Bovcu zlomila hrbtenico, je kar dve uri čakala na helikopter nujne medicinske pomoči.

Prebivalci nekaterih območij na Dolenjskem opozarjajo, da živijo v vse večjem strahu pred Romi. Domačini se sprašujejo, zakaj jih politiki v Ljubljani ne slišijo.

Kar tretjina slovenskih dijakinj zaradi objav na spletu razmišlja o lepotni operaciji, je pokazala nedavna raziskava. Na spletu so mladi izpostavljeni nemogočim lepotnim idealom in seksualiziranim podobam, številni postanejo zato obsedeni z videzom.