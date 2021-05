TV namigi: Talent, Vrtoglavica in Kameleoni

Petek, 28. maja



Talent: TV SLO 2 ob 20.50

Vrtoglavica: TV SLO 1 ob 23.10

Vrtoglavica Foto Tv Slo



Kameleoni – Beatlesi nekdanje Jugoslavije: TV SLO 2 ob 18.00

Kameleoni - Beatlesi nekdanje Jugoslavije Foto Tv Slo

Zanosen, topel in srčen film, posnet po resnični zgodbi Mohameda Asafa, zmagovalca na Arabskem idolu leta 2013.Mohamed je mlad fant iz Gaze, palestinske enklave, ki živi za svoje sanje – nekega dne bo z angelskim glasom nastopil v Operi v Kairu. Uspe se mu prebiti iz strogo zastražene domovine in še pravočasno priti na avdicijo Arabskega idola, enega najbolj gledanih TV-šovov v regiji. Počasi se prebija proti finalni oddaji, s svojim videzom daje upanje sotrpinom in se obenem spopada s strahovi, ki ga že dolgo hromijo.Brezčasna mojstrovina Alfreda Hitchcocka je nedavno izpodrinila Wellesovega Državljana Kana s prvega mesta na seznamu največjih filmov vseh časov.Večplastna zgodba romantične kriminalke govori o detektivu Scottieju, ki ga znanec prosi, naj pojasni nenavadno vedenje njegove žene Madeleine. Scottie se zaljubi v skrivnostno žensko, ki medtem, ko se povzpneta na zvonik, skoči v smrt. Scottie je zaradi hude vrtoglavice ni mogel rešiti, zato se počuti krivega za njeno smrt, vendar preiskava pokaže, da je šlo za samomor. Mesece pozneje sreča Judy Barton, žensko, ki je na las podobna Madeleine.Film govori o petih koprskih gimnazijcih, ki so v drugi polovici 60. let obnoreli Jugoslavijo. Skupino so sestavljali Jadran Ogrin, Marjan Malikovič, Danilo Kocjančič, Tulio Furlanič in Vanja Valič.Kljub peščici lastnih skladb so polnili dvorane in stadione s tisoče obiskovalci. V Ljubljani so odprli Gospodarsko razstavišče in Halo Tivoli. Imeli so celostno podobo, menedžerje, čevljarje, krojače, šoferje in klube oboževalk, kar je bilo za tiste čase v Jugoslaviji nekaj posebnega.