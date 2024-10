TV namigi: Trije invalidi gredo v bordel. Vam bo konoplja uničila možgane?

Petek, 4, oktobra

Samo za eno noč (Premiera)

TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Come As You Are. ZDA, 2019. Režija: Richard Wong. Igrajo: Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi Patel, Gabourey Sidibe, Janeane Garofalo. Kom. 110 min.

Scotty, Matt in Mo se spoprijateljijo v centru, v katerega vsi trije hodijo na terapijo. Scotty je paraplegik že od rojstva in živi s svojo preveč skrbno mamo. Matt je bil včasih atlet, zdaj pa je pristal na vozičku in prav tako živi s starši in sestro. Mo je sredi svojih tridesetih in je slep. Vsi trije so sprijaznjeni s svojo usodo, da bodo za vedno ostali devičniki.

Potem pa Scotty izve za bordel v Montrealu, ki je prilagojen invalidom. Naenkrat ima trojica cilj: izgubiti nedolžnost in hkrati dokazati, da so lahko samostojni. Tako najamejo kombi, prilagojen invalidom, in šoferko Sam. A pot je polna preprek, tako fizičnih kot duševnih ....

Zabavno črno komedijo, pravzaprav film ceste, z iskrivimi dialogi in neverjetno zgodbo je navdihnilo življenje tetraplegika Aste Anthonya Philpota, ki se zavzema za dostopnost do spolnosti tudi za invalide. V vlogi Sam bodo filmski poznavalci prepoznali Gabourey Sidibe, igralko, ki se je premierno predstavila v brutalni drami Življenje je dragoceno (Precious, 2009).

Poroka v vinogradu (Premiera)

Pop TV ob 21.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Valentine in the Vineyard. ZDA, 2019. Režija: Terry Ingram. Igrajo: Rachael Leigh Cook, Brendan Penny, Marcus Rosner, Tegan Moss, Laura Soltis. Rom. kom. 100 min.

To je tretji film o dveh vinarjih, ki sta se združila tako v poslu kot v ljubezni.

Nate končno zaprosi Frankie, vendar se dogovorita, da bosta načrtovanje poroke preložila na čas po trgatvi. Ko nenadoma njegov brat Marco in njena sestrična Lexi oznanita, da se bosta poročila na valentinovo, se Frankie in Nate odločita, da jima ne bosta ukradla pozornosti ter jima ponudita, naj se poročita v njunem vinogradu. Toda med načrtovanjem poroke se Frankie in Nate začneta spraševati, ali sta res ustvarjena drug za drugega.

Vprašanje konoplje

TV SLO 2 ob 20.00

The Cannabis Question. ZDA, 2021. Režija: Sarah Holt. Dok. odd. 60 min.

Kakih petinpetdeset milijonov Američanov pravi, da so uporabniki konoplje, prizadevanja za njeno legalizacijo pa so vse bolj izrazita v vse več ameriških zveznih državah. Čeprav mnogi verjamejo v njene koristne, celo zdravilne učinke, jo zvezna vlada razvršča ob bok heroinu, njena kriminalizacija pa je izrazito nesorazmerno prizadela temnopolte skupnosti.

Dokumentarna oddaja razišče tako tveganja, ki jih prinaša uporaba konoplje, tudi npr. možganom v razvoju, kot spodbudne rezultate pri zdravljenju npr. epileptičnih napadov in posttravmatske stresne motnje.

Ena poje, druga ne

TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

L'une chante l'autre pas. Francija, 1977. Režija: Agnès Varda. Igrajo: Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Robert Dadiès, Mona Mairesse, Francis Lemaire. Drama. 125 min.

V Kinoteki bo na sporedu tretji film iz ciklusa režiserke Agnès Varda.

Ob prepletu zelo različnih življenjskih usod dveh mladih žensk spoznamo razvoj feminističnega gibanja v 70. letih v Franciji. Pomme in Suzanne se spoznata, ko prva drugi pomaga prekiniti nezaželeno nosečnost, ker si ta zaradi denarne stiske ne more privoščiti tretjega otroka. Kljub številnim razlikam postaneta prijateljici za vse življenje. Pomme je boemska pevka z naprednimi pogledi na svet. Z glasbenimi performansi protestira proti patriarhatu in zagovarja ženske pravice. Suzanne, poročena mati dveh otrok, živi bolj tradicionalno. Prijateljici kljub razdalji in razlikam ostaneta v stiku. Skozi dopisovanje spremljamo njuno spreminjanje v ženski, kakršni hočeta postati.

Edinstven film, ki ga je mogoče zaradi številnih glasbenih vstavkov dojemati tudi kot muzikal, vsebuje dokumentarne prizore feminističnih protestov in performansov v 70. letih prejšnjega stoletja v Franciji. Spada v kanon feministične kinematografije in je ena redkih filmskih klasik, ki obravnava pravico do splava.