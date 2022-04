TV namigi: Umor na Orient ekspresu, Moj profil in Mandarine

Sobota, 23. aprila

Umor na Orient ekspresu: Planet TV ob 21.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Murder on the Orient Express. Koprod., 2017. Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Paapa Essiedu, Yassine Zeroual. Krim. 140 min.

Film je posnet po istoimenskem romanu »kraljice kriminalk« Agathe Christie, z glavnim likom Herculom Poirotem. Slavnega detektiva je upodobil Kenneth Branagh, ki je hkrati tudi režiser.

Hercule Poirot je na vlaku Orient ekspres, kjer prepozna dobrega prijatelja. Zaradi snega so po dveh nočeh po Istanbulu obtičali nekje na Balkanu. Naslednje jutro najdejo Samuela Edwarda Ratchetta dvanajstkrat zabodenega v njegovem kupeju. Na vlaku je bilo s Poirotem trinajst oseb, ki nimajo na videz ničesar skupnega a to se spremeni, ko odkrijejo pravo identiteto umorjenega.

Moj najboljši profil: TV SLO 2 ob 20.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Celle que vous croyez. Fr., 2019. Režija: Safy Nebbou. Igrajo: Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix. Drama.. 105 min.

Moj najboljši profil Foto Tv Slo

Claire Millaud, petdesetletna ločena profesorica, na Facebooku ustvari izmišljen profil štiriindvajsetletnice, ki se imenuje Clara. Izkaže se, da Claire ni v najboljšem obdobju, saj profil uporabi, da bi vohunila za svojim ljubimcem Ludom, ki mu ne zaupa niti ne verjame vanj. Toda zgodi se, da se Alex, Ludov prijatelj, takoj zagleda v Clarin profil. Tudi Claire ne ostane ravnodušna, saj jo vznemiri nov pristop, nova realnost, v kateri se izmenjujeta resničnost in privid. Kmalu se tudi sama noro zaljubi vanj.

Ne posebej subtilen portret sodobne diskriminacije starejših.

Mandarine: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mandariinid. 2013. Režija: Zaza Urushadze. Igrajo: Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakashidze, Misha Meskhi, Raivo Trass. Drama. 95 min.

Mandarine Foto Tv Slo

Izjemen protivojni film, katerega zgodba je postavljena na začetek devetdesetih let, med državljansko vojno v Gruziji, je bil leta 2015 nominiran tako za oskarja kot za zlati globus.

Leto 1992, Gruzija. Prebivalci abhaške regije bi se radi odcepili od matične države, zato izbruhne krvava vojna, v katero so močno vpletene tudi sosednje države. Še od časov Stalinovih čistk med gruzijskimi gorami živi estonska manjšina. Večina prebivalcev se je po razpadu Sovjetske zveze vrnila v domovino, v eni od vasi pa sta ostala ostarela Ivo in Margus. Čakata, da dozorijo mandarine, nato bo vsaj Margus odšel za rojaki. Čeprav se ju abhazijsko-gruzijski konflikt ne tiče, spopad, ki poteka blizu njune kmetije, prizadene tudi njiju. Na bojišču namreč obležita dva ranjenca, pripadnika različnih strani. Ivo ju vzame v svojo hišo, neguje in ju reši gotove smrti. Kako se bosta moža odzvala, ko bosta spet pri močeh in bosta znova lahko vihtela puško?