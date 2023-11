TV namigi: na podeželju bodo spet morili (pa tudi prijateljevali)

Nedelja, 26. novembra

Umori na podeželju: Hudičevo delo: TV SLO 2 ob 21.20

Midsomer Murders: The Devil's Work. VB, 2023. 24. sezona. 1/4. Režija: Renny Rye. Igrajo: John Nettles, Jane Wymark, Barry Jackson, Chris Wilson, Jason Hughes. Nan. 105 min.

Na spored prihaja nova, čisto sveža sezona ene najdaljših angleških serij o umorih v na videz mirnem podeželskem okolju.

Po smrti lastnika podeželskega dvorca Henryja Shirewella posestvo nepričakovano podeduje njegov sin Lucian, umetnik, ženskar in črna ovca v družini. Odloči se, da bo izselil sestro in brata, ki je bil doslej upravitelj posestva, in domačijo spremenil v umetniško kolonijo. Barnaby in Winter, ki morata raziskati sum, da so starega Shirewella umorili, trčita ob zid dolgo potlačenih skrivnosti stare plemiške družine.

Beg: TV SLO 1 ob 22.25

Flugt. Koprod., 2021. Režija: Jonas Poher Rasmussen. Anim.-dok. film. 90 min.

Bolj ali manj brezskrbno otroštvo, vojna, izginotje očeta, prebegi družinskih članov na različne konce Evrope, trgovanje z ljudmi, iskanje svoje identitete in vsaj malo duševnega miru.

Animirani dokumentarni film pripoveduje izjemno bolečo življenjsko zgodbo Afganistanca, ki pribeži na Dansko. Pripoved zgovorno priča o krutosti, brezbrižnosti oblastnikov in o moči, ki jo človek, prignan do skrajnosti, nekako le najde, da naredi naslednji korak. Film s premišljeno umeščenimi arhivskimi posnetki učinkovito podčrta družbeno-politično dogajanje trenutka, ki vsakič ostro zareže v slehernika.

Poly: TV SLO 1 ob 15.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Poly. Fr., 2020. Režija: Nicolas Vanier. Igrajo: François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Elisa de Lambert, Orian Castano. Druž. film. 105 min.

Zgodba s toplino govori o prijateljstvu med deklico in šetlandskim ponijem.

Osamljena Cécile ne najde svojega mesta v kraju na francoskem jugu, dokler dogajanja ne popestri prihod potujočega cirkusa, ki se ponaša s številnimi zanimivostmi. Deklici se prikupi šetlandski poni Poly, po cirkuški predstavi pa odkrije, da lastnik Brancalou žival trpinči in zanemarja. Cécile ponija reši, vendar ji žival pobegne. Reševalni akciji se pridružijo še drugi vaški otroci.